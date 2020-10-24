Феттель: Мы с Леклером на разных уровнях

Сегодня Себастьян Феттель в десятый раз за сезон уступил в квалификации своему партнеру по Ferrari Шарлю Леклеру. При этом, немец стал только 15-м, а его напарник занял четвертое место.

Феттель признал, что в этом сезоне никак не может конкурировать с Леклером.

«Он не просто побеждает меня, он как будто на другом уровне, – сказал Феттель в эфире немецкого канала Sky. – Я делаю все, что могу. Я остаюсь доволен своими кругами, но они все равно слишком медленные. Не могу сделать ничего, кроме того, чтобы использовать свои силы».

Во втором сегменте Феттель выступал на шинах Medium вместо Soft. После сессии он говорил, что не смог их прогреть, чтобы прибавить во второй попытке. Но объяснения того, откуда взялись проблемы с прогревом, у пилота нет.

«Не знаю, почему у меня такие проблемы с прогревом шин. И почему ощущения каждый раз разные. Ведь на первой попытке ощущения были хорошими».

Феттель также сильно уступает Леклеру в чемпионате, имея 17 очков против 63 у напарника.