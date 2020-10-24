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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Феттель: Мы с Леклером на разных уровнях

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Феттель: Мы с Леклером на разных уровнях
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Себастьян признал тотальное превосходитсов напарника в этом году

Сегодня Себастьян Феттель в десятый раз за сезон уступил в квалификации своему партнеру по Ferrari Шарлю Леклеру. При этом, немец стал только 15-м, а его напарник занял четвертое место. 

Феттель признал, что в этом сезоне никак не может конкурировать с Леклером. 

«Он не просто побеждает меня, он как будто на другом уровне, – сказал Феттель в эфире немецкого канала Sky. – Я делаю все, что могу. Я остаюсь доволен своими кругами, но они все равно слишком медленные. Не могу сделать ничего, кроме того, чтобы использовать свои силы».

Во втором сегменте Феттель выступал на шинах Medium вместо Soft. После сессии он говорил, что не смог их прогреть, чтобы прибавить во второй попытке. Но объяснения того, откуда взялись проблемы с прогревом, у пилота нет.

«Не знаю, почему у меня такие проблемы с прогревом шин. И почему ощущения каждый раз разные. Ведь на первой попытке ощущения были хорошими».

Феттель также сильно уступает Леклеру в чемпионате, имея 17 очков против 63 у напарника.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Себастьян Феттель , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Джонатан Нобл

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