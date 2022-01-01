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Формула 1 Новости

Феттель: Мои неудачи в Ferrari не должны отпугивать других

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, редактор

Немецкий пилот признался, что не готов никого отговаривать от перехода в культовую команду – несмотря на собственный непростой опыт

Феттель: Мои неудачи в Ferrari не должны отпугивать других

Себастьян Феттель никогда не скрывал, что стал заниматься гонками, глядя на успехи Михаэля Шумахера в Формуле 1. Позже два немца вместе выступали за национальную сборную в Гонке чемпионов и одержали шесть побед подряд – а сейчас уже повзрослевший Себ помогает делать первые шаги в Ф1 сыну семикратного чемпиона Мику. 

Пока тот провел всего сезон в составе Haas и совершенно не впечатлил – однако сложно на что-то рассчитывать, располагая худшей машиной в пелотоне. При этом карьерой Мика занимается Ferrari, хорошо знакомая Феттелю.

Репортеры издания F1-Insider поинтересовались у Себа, посоветовал бы он молодому пилоту перейти в Ferrari, если у того однажды появится такая возможность. «Разумеется, – ответил четырехкратный чемпион. – Мне было там хорошо, пусть даже я и не добился там громких успехов. 

Этот бренд всегда будет занимать особое место, и я никого не стану отговаривать от перехода туда лишь на основании того, что у меня там все сложилось не лучшим образом. 

Люди всегда видят стакан наполовину пустым – я же считаю его наполовину полным, так как позитив перевешивает негатив».

Феттель выступал за Ferrari на протяжении шести лет и дважды был близок к тому, чтобы отобрать у Льюиса Хэмилтона титул чемпиона. Но всякий раз события принимали негативный оборот, а с приходом в Маранелло молодого Шарля Леклера немец утратил статус лидера и был уволен из Скудерии.   

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Продолжая разговор о карьере Мика Шумахера, у 34-летнего гонщика спросили, ощущает ли он ответственность за карьеру дебютанта.  

«На самом деле, нет, – ответил Феттель. – Безусловно, мы связаны через Михаэля, но Мик хорошо воспитанный и очень разумный молодой человек, который готов идти своим собственным путем. Он здорово умеет разбираться в ситуации, а его подход к работе напоминает мне отцовский. 

Я бы пожелал ему в следующем году получить такую машину, за рулем которой было бы проще продемонстрировать свой талант. Но чувствую по отношению к нему не столько ответственность, сколько дружеские чувства. А другу ты всегда готов помочь.

Я не стремлюсь соперничать с Миком и рад поделиться с ним всем своим опытом. Я не из тех, кто параноидально зациклен на своем преимуществе и всевозможных играх. 

Я никогда не скрывал информацию от напарников, так как прежде всего хотел, чтобы команда двигалась вперед. Мне важно видеть общую картину. Плюс работа с данными сейчас такова, что спрятать что-то практически невозможно».

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

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