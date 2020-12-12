Феттель: Мое отставание от Леклера – загадка

Себастьян Феттель стал 13-м в квалификации Гран При Абу-Даби, в очередной раз уступив своему напарнику Шарлю Леклеру. Во втором сегменте разница между пилотами составила семь десятых секунды.

Феттель счел постоянное отставание от партнера загадочным, отметив, что своей работой в квалификации доволен.

«Это загадка, что между двумя машинами такой большой разрыв, – сказал Феттель. – Не думаю, что хоть в одной команде есть такая большая разница.

Но я был доволен своими кругами в квалификации. Конечно, всегда чувствуешь, что мог еще чуть-чуть прибавить. Может, одну десятую я бы прибавил, если бы сделал все идеально. Хотел бы быть повыше, но не получилось. Я доволен собой, но недоволен результатом. Но так очень часто бывало в этом году».