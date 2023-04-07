Феттель: Мне было бы проще, если бы Aston ехала не так здорово
Завершивший карьеру чемпион признался, что не жалеет о своем решении и радуется успехам Aston Martin
Себастьяну Феттелю самую малость не хватило терпения – он объявил об уходе из гонок в тот момент, когда конструкторы Aston Martin уже работали над первой в истории команды по-настоящему быстрой машиной.
Сменивший немца Фернандо Алонсо поднялся на подиум по итогам трех первых Гран При и пожинает те плоды, который вполне могли достаться Феттелю, будь тут немного более терпеливым.
Недавно Себ приезжал на одно мероприятие в Вену, где репортеры Auto Bild задали ему вопросы, которые интересуют многих болельщиков Ф1.
«Всегда сложно предсказывать, что принесет следующий сезон, – признался обладатель четырех титулов, рассуждая о взлете Aston. – Именно поэтому я рад за команду. Здорово, что у них все складывается так успешно.
Я не сомневался, что они смогут прибавить в сравнении с прошлым годом. Ведь хуже быть просто не могло. Но я принимал свое решение [о завершении карьеры] вне зависимости от того, что бы мог принести новый сезон».
Феттель признался: «Я не сожалею о том, что ушел. Хотя, конечно, мне было бы проще, если бы машина не была сейчас настолько хороша. Но все же радость за команду значит для меня куда больше. И мне действительно приятно за Фернандо.
У него так долго не было быстрой машины. И сейчас переживает свою новую весну».
Также Себ обмолвился о том, чем занят на пенсии.
«У меня все отлично, – заверил он. – Я занимаюсь сейчас теми вещами, которые мне интересны. Мне нравится проводить время с детьми и родными. Я уже собрал множество разных идей и время от времени раздумываю о них. Но ни к чему конкретному это пока не привело.
Сейчас возможно абсолютно все. Я могу избрать любой путь. Не исключено, что через полгода я сойду с ума и вновь сяду за руль. Но столь же вероятно, что страсти уведут меня в совсем другом направлении, и я увлекусь каким-то другим проектом».
«Это вообще не наказание». Вассер вспомнил штраф Red Bull за перерасход
Что будет, если Льюис покинет Mercedes? Вольф не смог ответить
Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне
Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне
Гран При Австралии: дуэли в квалификациях
Гран При Австралии: дуэли в квалификациях Гран При Австралии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Австралии
Стартовая решетка Гран При Австралии Стартовая решетка Гран При Австралии
Глава Aston назвал этап, где у команды будут наилучшие шансы победить
Глава Aston назвал этап, где у команды будут наилучшие шансы победить Глава Aston назвал этап, где у команды будут наилучшие шансы победить
Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке
Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке
Бриаторе: Алонсо принес в Aston то, чего никогда не было при Феттеле
Бриаторе: Алонсо принес в Aston то, чего никогда не было при Феттеле Бриаторе: Алонсо принес в Aston то, чего никогда не было при Феттеле
Самое важное:
Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь
Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь Слухи: Формула 1 радикально переделает календарь
Вольф радикально поменял свои планы на будущее
Вольф радикально поменял свои планы на будущее Вольф радикально поменял свои планы на будущее
Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу
Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу Ferrari выбрала инженера на замену ушедшему Санчесу
Форма Alfa Romeo вызвала у Боттаса «легкую озабоченность»
Форма Alfa Romeo вызвала у Боттаса «легкую озабоченность» Форма Alfa Romeo вызвала у Боттаса «легкую озабоченность»
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.