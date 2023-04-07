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Феттель: Мне было бы проще, если бы Aston ехала не так здорово

Завершивший карьеру чемпион признался, что не жалеет о своем решении и радуется успехам Aston Martin

Бьорн Смит
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Феттель: Мне было бы проще, если бы Aston ехала не так здорово
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Себастьяну Феттелю самую малость не хватило терпения – он объявил об уходе из гонок в тот момент, когда конструкторы Aston Martin уже работали над первой в истории команды по-настоящему быстрой машиной. 

Сменивший немца Фернандо Алонсо поднялся на подиум по итогам трех первых Гран При и пожинает те плоды, который вполне могли достаться Феттелю, будь тут немного более терпеливым. 

Недавно Себ приезжал на одно мероприятие в Вену, где репортеры Auto Bild задали ему вопросы, которые интересуют многих болельщиков Ф1. 

«Всегда сложно предсказывать, что принесет следующий сезон, – признался обладатель четырех титулов, рассуждая о взлете Aston. – Именно поэтому я рад за команду. Здорово, что у них все складывается так успешно. 

Я не сомневался, что они смогут прибавить в сравнении с прошлым годом. Ведь хуже быть просто не могло. Но я принимал свое решение [о завершении карьеры] вне зависимости от того, что бы мог принести новый сезон».

Феттель признался: «Я не сожалею о том, что ушел. Хотя, конечно, мне было бы проще, если бы машина не была сейчас настолько хороша. Но все же радость за команду значит для меня куда больше. И мне действительно приятно за Фернандо. 

У него так долго не было быстрой машины. И сейчас переживает свою новую весну».

Также Себ обмолвился о том, чем занят на пенсии. 

«У меня все отлично, – заверил он. – Я занимаюсь сейчас теми вещами, которые мне интересны. Мне нравится проводить время с детьми и родными. Я уже собрал множество разных идей и время от времени раздумываю о них. Но ни к чему конкретному это пока не привело. 

Сейчас возможно абсолютно все. Я могу избрать любой путь. Не исключено, что через полгода я сойду с ума и вновь сяду за руль. Но столь же вероятно, что страсти уведут меня в совсем другом направлении, и я увлекусь каким-то другим проектом».

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