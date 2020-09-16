Феттель: Льюису все дается легко, ему не стать героем
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Себастьян рад за скорый рекорд Хэмилтона, но видит в нем червоточину
Победа на Гран При Тосканы стала для Льюиса Хэмилтона 90-й в карьере. Уже в Сочи пилот Mercedes может сравняться с рекордом Михаэля Шумахера, который выиграл 91 гонку Формулы 1.
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель полагает, что Хэмилтон выигрывает гонки заслуженно, однако его достижение портит легкость, с которой Льюис побеждает.
«С одной стороны, жалко, что Льюису все дается так просто, – сказал Феттель Sky Italia. – Однако он много работал, чтобы оказаться в таком положении, и заслужил все свои успехи.
Но моим героем он никогда не станет. Им всегда будет Шуми, хотя я и рад за Льюиса».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель
|Автор
|Иван Матушкин
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Феттель: Льюису все дается легко, ему не стать героем
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