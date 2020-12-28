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Феттель: Леклер думал о следующей гонке, а я – о следующем сезоне

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Феттель: Леклер думал о следующей гонке, а я – о следующем сезоне
Автор:
, редактор

Себастьян рассказал, что в 2020-м его не волновали краткосрочные цели

В 2020 году Себастьян Феттель безоговорочно уступил своему напарнику по Ferrari Шарлю Леклеру. Немец набрал почти в три раза меньше очков и проиграл 13 квалификаций из 17 во внутрикомандной дуэли. 

При этом, Феттель еще до старта сезона узнал, что не останется в Ferrari на 2021 год и, кроме прочего, занимался поисками новой команды, в итоге подписав контракт с Racing Point. По словам Себастьяна, в 2020 году у них с Леклером были разные цели.

«У него была другая цель, – цитирует Феттеля Auto Motor und Sport. – Он думал о следующей гонке, а я о следующем месяце и следующем сезоне».

При этом Феттель не стал умалять заслуг Леклера: «Шарль – быстрейший напарник, что у меня был, он человек будущего. Надеюсь, Ferrari построит ему ту машину, которую он заслуживает».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

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