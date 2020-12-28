Феттель: Леклер думал о следующей гонке, а я – о следующем сезоне

В 2020 году Себастьян Феттель безоговорочно уступил своему напарнику по Ferrari Шарлю Леклеру. Немец набрал почти в три раза меньше очков и проиграл 13 квалификаций из 17 во внутрикомандной дуэли.

При этом, Феттель еще до старта сезона узнал, что не останется в Ferrari на 2021 год и, кроме прочего, занимался поисками новой команды, в итоге подписав контракт с Racing Point. По словам Себастьяна, в 2020 году у них с Леклером были разные цели.

«У него была другая цель, – цитирует Феттеля Auto Motor und Sport. – Он думал о следующей гонке, а я о следующем месяце и следующем сезоне».

При этом Феттель не стал умалять заслуг Леклера: «Шарль – быстрейший напарник, что у меня был, он человек будущего. Надеюсь, Ferrari построит ему ту машину, которую он заслуживает».