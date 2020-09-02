Феттель купил Williams Мэнселла

Себастьян Феттель пополнил свою коллекцию исторических болидов Формулы 1. На этот раз гонщик Ferrari приобрел Williams FW14B.

Williams использовала болид FW14B в 1992 году. С ним команда выиграла 10 Гран При из 16 проведенных, а Найджел Мэнселл завоевал свой единственный чемпионский титул.

Феттель купил одну из шести подобных машин, которые использовал Williams. Цена покупки не называется, но в 2019 году другой подобный болид был продан на аукционе за 3 млн евро, сообщает Bild.

Болид FW14 был разработан к сезону-1991, а в 1992-м получил доработки. Среди его особенностей оказались полуавтоматическая коробка передач и активная подвеска.