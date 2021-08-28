«Я орал, что нужен красный флаг». Феттель критикует судей

В момент начала третьего сегмента квалификации Гран При Бельгии на трассе было слишком много воды, чтобы считать условия безопасными. Такое мнение в интервью после окончания квалификации озвучил Себастьян Феттель. По мнению немецкого пилота, судьям в этот момент стоило отложить начало заездов и дождаться улучшения условий.

«Конечно, очень просто быть человеком, который силен задним умом, – заявил четырехкратный чемпион мира по окончании заездов. – Но думаю, было бы неплохо найти способ принимать во внимание максимум доступной информации. Из здания боксов можно узнать не так много – тебе видно только то, что происходит за окном. И мало что понятно о происходящем на расстоянии трех километров.

Когда в начале третьего сегмента я вошел в Красную воду, а потом преодолел подъем, там было огромное количество воды – и я по радио орал, что нужен красный флаг. Думаю, вообще не надо было начинать третий сегмент так рано. Наверняка в этот момент людей на прямой Кеммель поливал дождь – и, может быть, имело смысл держать с ними контакт и прислушаться к ним. Также стоит прислушиваться к информации от гонщиков, которые сообщают о ситуации своим командам.

Начало квалификации перенесли – хотя на трассе было меньше воды. И мне трудно понять, почему не отложили третий сегмент.

Многое мы еще можем сделать лучше. Думаю, лучше перестраховаться, чем надеяться на удачу. Здорово, что все закончилось хорошо – это самое главное – но могло ведь закончиться и по-другому».

Позже похожим образом о ситуации на трассе рассказал Даниэль Риккардо, который закончил квалификацию с 4-м результатом.

«Я как раз озвучивал ситуацию команде, как вдруг словил аквапланирование на седьмой передаче. И сказал что-то вроде "вот дерьмо!" Таким образом намекая, что все как бы не очень безопасно. Но, может быть, я мог бы сказать это более четко: мол, парни, нам нужен красный флаг. Хотя сказать такое обычно непросто: ты же не хочешь выглядеть человеком, который отказывается вести машину. Но сейчас могу сказать, что нам не стоило начинать третий сегмент так рано.

Главное в том, что условия действительно были недостаточно безопасными. Но это Спа, тут они в порядке вещей. И я никак не мог подумать в начале третьего сегмента, что в конце мы будем ехать на промежуточных шинах. Не представлял, что трасса может просохнуть так быстро».