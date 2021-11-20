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Формула 1 / Гран При Катара Новость

Феттель: Когда на трассе стоит машина, быстрых кругов не бывает

Пилот Aston Martin остался доволен своей квалификацией в Катаре, но обратил внимание на одну важную деталь

Феттель: Когда на трассе стоит машина, быстрых кругов не бывает

В финале субботней сессии на трассе «Лосаил» Пьер Гасли из-за прокола переднего колеса вынужден был остановить свою AlphaTauri прямо на стартовой прямой. Из-за этого в руках судей появились желтые флаги, но очень на короткое время. 

Круг оказался испорчен у одного лишь Себастьяна Феттеля, который остался на десятой позиции. По признанию самого немецкого пилота, темп машины едва ли позволял ему рассчитывать на большее. 

«Не знаю, может быть был шанс занять девятое место, – сказал четырехкратный чемпион мира в интервью Sky Sports. – Но не думаю, что мы могли прыгнуть еще выше. Досадно, что там были желтые флаги. Досадно, когда не получается закончить быстрый круг и приходится поднимать ногу с газа.

Даже не успел заметить, одинарный там был флаг или двойной. Но если на трассе стоит машина, всегда надо показывать двойной, а он прямо говорит, что быструю попытку необходимо прервать».

Несколько гонщиков после Феттеля, включая Макса Ферстаппена, улучшили свое время, проехав мимо машины Гасли. Пока судьи FIA ничего не сказали по этому поводу. Возможно, они учли тот факт, сто AlphaTauri остановилась уже после финишной черты. 

Оценивая свои шансы в гонке, Феттель отметил, что по воскресеньям у Aston Martin обычно неплохой темп.

«На последних Гран При соперники из Alpine и AlphaTauri заметно быстрее нас на одном круге, – объяснил он. – В гонке нам частично удается компенсировать их преимущество. Но завтра сражаться с ними будет непросто, так как их темп все же выше. Надеюсь, мы сможем чуть умнее работать с шинами, а гоночный темп поможет нам.

С другой стороны, сегодня мы обогнали соперников из Red Bull, Ferrari и McLaren. А этого от нас точно никто не ожидал».

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