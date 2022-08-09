Феттель хотел выступать в Honda. И даже шантажировал команду

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Себастьян Феттель в конце этого сезона завершает свою карьеру в Формуле 1. При этом он до сих пор удерживает титул самого молодого чемпиона мира в истории: свой первый титул он завоевал в 2010 году в свои 23 года.

Так вот, в теории у Феттеля был теоретический шанс стать чемпионом на год ранее, с командой Brawn GP, с которой в 2009 году титул взял Дженсон Баттон. До конца 2008 года это была команда Honda, которую до 2007 года возглавлял нынешний руководитель Alpine Отмар Сафнауэр.

Сайнауэр работал с Феттелем в прошлом сезоне в команде Aston Martin. Во время Гран При Венгрии, когда уже стало известно о том, что Феттель завершает карьеру, мы спросили Отмара о самом интересном эпизоде его общения с Себастьяном. Хотя ожидалось, что речь пойдет о периоде совместной работе в Aston Martin, Сафнауэр неожиданно вспомнил эпизод из 2007 года.

«Себастьян пришел ко мне и сказал, что у нас есть две недели на то, чтобы подписать с ним контракт, – сказал Сафнауэр. – Ему тогда было всего 19 лет, он не был известен. Так вот, он сказал, что у него закончился контракт с BMW и через две недели вступит в силу контракт с Red Bull, но у нас есть это время подписать его раньше.

Я понятия не имел, насколько он хорош, но подумал, мол, каков парень, диктует тут мне условия! Так что я пошел к Жилю де Феррану, который отвечал за найм пилотов, и рассказал ему об этом. Он мне ответил, чтобы я не волновался, так как он уже положил на Феттеля глаз. Какой глаз, говорю я ему, у нас всего две недели! В общем, мы его тогда проморгали».

Напомним, что команда Honda в 2008 году стала худшей в чемпионате, но в 2009 выиграла его уже под именем Brown GP, а затем была переименована в Mercedes и с 2014 года принесла своим гонщикам семь титулов в личном зачете и взяла восемь Кубков конструкторов.

Дополнительная информация: Адам Купер