Феттель: Хочу достойно завершить свою главу в Ferrari

Себастьян Феттель проводит шестой и последний сезон в составе Ferrari. С 2021 года немец начнет выступать за Aston Martin, но по-прежнему надеется улучшить свои результаты со Скудерией.

«Понятно, что когда перед сезоном ты знаешь об уходе из команды, это уже совсем другая история, – сказал Феттель. – Тем не менее, я ценю всю работу, что для меня делается и делалась в прошлые годы. И потому буду полностью выкладываться в ответ.

Я с нетерпением жду новой главы в карьере, которая начнется в следующем году. Но прежде, чем начнется новая глава, я хочу достойно завершить эту. Постараться вернуться на свой уровень и преодолеть обстоятельства. Тогда я буду готов к новой главе».

Дополнительная информация: Люк Смит