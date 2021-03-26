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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Феттель: Как привыкнуть к машине? Проехать квалификацию и гонку

Автор:
, Главный редактор

По словам немецкого пилота, нехватка наката пока мешает ему полностью понять болид команды Aston Martin

Феттель: Как привыкнуть к машине? Проехать квалификацию и гонку

Пилоты команды Aston Martin были не слишком заметны по ходу пятничных тренировок Гран При Бахрейна – особенно Себастьян Феттель, который не поднялся в итоговых протоколах выше 12-го места и не смог приблизиться к лучшему времени дня меньше чем на девять десятых секунды.

По словам четырехкратного чемпиона мира, на ситуации в Aston Martin до сих пор сказывается ход предсезонных тестов, когда команда потеряла немало времени из-за технических проблем. Немецкий пилот по-прежнему продолжает привыкать к болиду AMR21 и рассчитывает в полной мере освоиться за рулем машины только по ходу ключевых заездов уик-энда – квалификации и гонки.

«Определенно нам есть что улучшать в плане стабильности поведения машины, стабильности ее реакций на действия пилота, – рассказал гонщик немецким журналистам телеканала Sky Sports по окончании тренировки. – Это для меня очевидно. Я то и дело кое-что пробую, одни решения дают отдачу, другие – нет.

Сейчас каждый круг идет нам на пользу и делает ситуацию лучше. По-прежнему есть кое-какие вещи, к которым я не привык – но как раз с каждым кругом, с каждым новым комплектом шин ситуация улучшается. Конечно, есть определенные ограничения – мы не можем находиться на трассе постоянно, – и условия каждый раз разные. Но в любом случае накат помогает.

Нюансы торможения, руления… То, как машина в целом ведет себя и реагирует на те или иные действия – ко всему этому еще надо привыкать. Думаю, завтра мы будем выглядеть достойно. Особенно в квалификации – там мы будем не один и не два раза выезжать на трассу на одном и том же типе шин. И это поможет лучше оценить ситуацию, поможет сделать важный шаг вперед. А в гонке все должно быть еще лучше: там будет время на вхождение в ритм».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Кирилл Качнов

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