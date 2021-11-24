Феттель и Шумахер примут участие в Гонке чемпионов-2022

Пилоты Формулы 1 Себастьян Феттель и Мик Шумахер представят Германию на Гонке чемпионов-2022. Она пройдет в Швеции 5-6 февраля на льду Балтийского моря вблизи Полярного круга.

Для Феттеля это не первая Гонка чемпионов. Он выигрывал ее в индивидуальном зачете, победим в финале девятикратного чемпиона Ле-Мана Тома Кристенсена. Командный зачет Феттель выигрывал шесть раз в паре с Михаэлем Шумахером, семикратным чемпионом Ф1 и отцом Мика Шумахера. В 2017 году Феттель выиграл командный зачет в одиночку после травмы его напарника Паскаля Верляйна.

Феттель и Шумахер-младший уже выступали в паре на Гонке чемпионов-2019. Тогда они заняли второе место, уступив скандинавской команде Йохана Кристофферссона и Тома Кристенсена, которые выступят на турнире и в этот раз.