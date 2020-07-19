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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Феттель и Леклер: За ночь мы растеряли баланс

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Феттель и Леклер: За ночь мы растеряли баланс
Автор:
, Главный редактор
19 июл. 2020 г., 16:31

По ходу гонки в Венгрии пилоты Ferrari потеряли шесть позиций на двоих. Главной причиной они называют изменения в поведении машины

Поведение болида Ferrari по ходу гонки в Будапеште заметно отличалось от поведения во время тренировок и квалификации Гран При Венгрии. На это оба пилота итальянской команды обратили внимание, общаясь с журналистами после финиша заезда.

«Что-то пошло не так, – поделился своими впечатлениями от гонки Себастьян Феттель. – Пошло не так именно в гонке, а не по ходу уик-энда в целом. Я как будто сел в другую машину – совсем не ту, которой управлял в квалификации или в пятничных практиках. Болидом было по-настоящему сложно управлять. Придется особенно внимательно изучить данные – и понять, что именно случилось».

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Шарль Леклер вскоре после старта поменял промежуточные шины на мягкие слики (Феттель в то же самое время выбрал состав Medium) – однако это только ухудшило ситуацию. Стартовавший с 6-й позиции монегаск в итоге не смог удержаться даже в очковой зоне.

«Soft оказался не лучшим вариантом, и это надо учесть на будущее, – рассказал Леклер. – Однако даже при более грамотном выборе резины, ближе к финишу нам все равно пришлось бы тяжело. Самая большая проблема в том, что я не понимаю сути случившегося. Вчера машина была неплохо сбалансирована, сегодня – нет. В квалификации все было лучше, чем ожидали – сегодня же весь вчерашний позитив куда-то потерялся».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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