«Феттель и Леклер веселятся вместе». Бинотто заверил в мире между пилотами Ferrari
Руководитель Ferrari заявил, что реальные отношения пилотов его команды сильно отличаются от образа, который складывается по гонкам.
Себастьян Феттель и Шарль Леклер несколько раз были недовольны действиями друг друга на трассе по ходу этого сезона, а на Гран При Бразилии их борьба завершилась столкновением. Тем не менее, глава Ferrari Маттиа Бинотто уверяет, что гонщики сохранили хорошие отношения в быту.
«Они веселятся вместе, у них хорошие, гармоничные отношения, а не такие, как вы могли бы подумать, – ответил Бинотто на вопрос болельщика в инстаграме команды. – Можно было бы подумать, что у них конфликты из-за происходящего на трассе, но это не так. Например, после противоречий в России мы втроем с удовольствием сходили в ресторан в Японии. Они даже обменялись телефонами, чтобы посмотреть, у кого какие фото есть».
Несмотря на ряд противоречий, Бинотто считает Феттеля и Леклер хорошими партнерами: «Они хорошие напарники потому, что оба очень быстры, оба командные игроки и представляют собой хорошую смесь молодого гонщика на подъеме и опытного чемпиона».
Бинотто также отметил, что Феттель и Леклер схожим образом оценивали недостатки машины в первой половине сезона.
«Вклад пилотов всегда жизненно важен, – сказал Бинотто. – У них немного разные стили езды и каждый может самостоятельно найти собственный предел. Но я бы сказал, что в этом году при наших проблемах их оценки совпадали, что и помогло нам решить эти проблемы».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Феттель и Леклер веселятся вместе». Бинотто заверил в мире между пилотами Ferrari
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