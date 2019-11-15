Феттель и Леклер опередили соперников по итогам пятницы в Сан-Паулу
Дневная сессия Гран При Бразилии дважды прерывалась красными флагами и закончилась с преимуществом Ferrari. Впрочем, отставание Red Bull и Mercedes не превысило двух десятых.
В отличие от утренней сессии, на этот раз асфальт оставался сухим на протяжении всех полутора часов – однако происшествий было едва ли не больше. Роберт Кубица разбил машину в третьем повороте, Даниил Квят врезался в ограждение в 12-м, а Алекс Элбон остановился из-за технической поломки.
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Авария поляка, произошедшая на первых минутах, по всей видимости, стала следствием воды на асфальте. Прямо перед ним в этом же месте Кевин Магнуссен далеко заехал на поребрик, в углублениях которого оставалась влага, и вынес ее на трассу.
Машина Toro Rosso россиянина после удара о барьер загорелась. Судьи вывесили красные флаги, что привело – как и утром – к досрочному окончанию заездов.
По скорости лучшими в пятницу стали пилоты Скудерии: Себастьян Феттель, проехав круг за 1:09.217, на пару сотых опередил своего напарника Шарля Леклера.
Следом в таблице расположились Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,134) и Валттери Боттас из Mercedes (+0,156). Все гонщики показали свои лучшие результаты на шинах Soft.
Новоиспеченный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал только пятым, Кевин Магнуссен оказался сильнейшим в средней группе пелотона с шестым временем.
Алекс Элбон, разбивший машину утром, не сразу присоединился к тренировке – механики продолжали работу с его Red Bull. B хотя в итоге пилот проехал 31 круг, он стал только десятым. Также часть времени в боксах потерял Карлос Сайнс.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Бразилии.
Результаты второй тренировки
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|30
|1'09.217
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|35
|1'09.238
|0.021
|3
|Макс Ферстаппен
|Honda
|33
|1'09.351
|0.134
|4
|Валттери Боттас
|Mercedes
|37
|1'09.373
|0.156
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|39
|1'09.440
|0.223
|6
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|38
|1'10.143
|0.926
|7
|Даниэль Риккардо
|Renault
|32
|1'10.194
|0.977
|8
|Кими Райкконен
|Ferrari
|39
|1'10.210
|0.993
|9
|Александр Элбон
|Honda
|31
|1'10.275
|1.058
|10
|Карлос Сайнс
|Renault
|38
|1'10.310
|1.093
|11
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|31
|1'10.325
|1.108
|12
|Пьер Гасли
|Honda
|26
|1'10.352
|1.135
|13
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|36
|1'10.419
|1.202
|14
|Даниил Квят
|Honda
|34
|1'10.424
|1.207
|15
|Серхио Перес
|Mercedes
|31
|1'10.443
|1.226
|16
|Ромен Грожан
|Ferrari
|38
|1'10.504
|1.287
|17
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|33
|1'10.568
|1.351
|18
|Ландо Норрис
|Renault
|41
|1'10.700
|1.483
|19
|Джордж Расселл
|Mercedes
|36
|1'11.818
|2.601
|20
|Роберт Кубица
|Mercedes
|2
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Вторая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский
Феттель и Леклер опередили соперников по итогам пятницы в Сан-Паулу
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|Сессия
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