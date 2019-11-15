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Формула 1 / Гран При Бразилии / Отчет о тренировке

Феттель и Леклер опередили соперников по итогам пятницы в Сан-Паулу

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Феттель и Леклер опередили соперников по итогам пятницы в Сан-Паулу
Автор:
, Ответственный редактор
15 нояб. 2019 г., 19:31

Дневная сессия Гран При Бразилии дважды прерывалась красными флагами и закончилась с преимуществом Ferrari. Впрочем, отставание Red Bull и Mercedes не превысило двух десятых.

В отличие от утренней сессии, на этот раз асфальт оставался сухим на протяжении всех полутора часов – однако происшествий было едва ли не больше. Роберт Кубица разбил машину в третьем повороте, Даниил Квят врезался в ограждение в 12-м, а Алекс Элбон остановился из-за технической поломки.

 

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Авария поляка, произошедшая на первых минутах, по всей видимости, стала следствием воды на асфальте. Прямо перед ним в этом же месте Кевин Магнуссен далеко заехал на поребрик, в углублениях которого оставалась влага, и вынес ее на трассу.  

 

Машина Toro Rosso россиянина после удара о барьер загорелась. Судьи вывесили красные флаги, что привело – как и утром – к досрочному окончанию заездов. 

По скорости лучшими в пятницу стали пилоты Скудерии: Себастьян Феттель, проехав круг за 1:09.217, на пару сотых опередил своего напарника Шарля Леклера.

Следом в таблице расположились Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,134) и Валттери Боттас из Mercedes (+0,156). Все гонщики показали свои лучшие результаты на шинах Soft.

Новоиспеченный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал только пятым, Кевин Магнуссен оказался сильнейшим в средней группе пелотона с шестым временем.

Алекс Элбон, разбивший машину утром, не сразу присоединился к тренировке – механики продолжали работу с его Red Bull. B хотя в итоге пилот проехал 31 круг, он стал только десятым. Также часть времени в боксах потерял Карлос Сайнс.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Бразилии.

Результаты второй тренировки

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв
1 Germany Себастьян Феттель Ferrari 30 1'09.217  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari 35 1'09.238 0.021
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 33 1'09.351 0.134
4 Finland Валттери Боттас Mercedes 37 1'09.373 0.156
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 39 1'09.440 0.223
6 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 38 1'10.143 0.926
7 Australia Даниэль Риккардо Renault 32 1'10.194 0.977
8 Finland Кими Райкконен Ferrari 39 1'10.210 0.993
9 Thailand Александр Элбон Honda 31 1'10.275 1.058
10 Spain Карлос Сайнс Renault 38 1'10.310 1.093
11 Germany Нико Хюлькенберг Renault 31 1'10.325 1.108
12 France Пьер Гасли Honda 26 1'10.352 1.135
13 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 36 1'10.419 1.202
14 Russian Federation Даниил Квят Honda 34 1'10.424 1.207
15 Mexico Серхио Перес Mercedes 31 1'10.443 1.226
16 France Ромен Грожан Ferrari 38 1'10.504 1.287
17 Canada Лэнс Стролл Mercedes 33 1'10.568 1.351
18 United Kingdom Ландо Норрис Renault 41 1'10.700 1.483
19 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 36 1'11.818 2.601
20 Poland Роберт Кубица Mercedes 2    
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Вторая тренировка
Автор Александр Кабановский

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