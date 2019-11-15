Феттель и Леклер опередили соперников по итогам пятницы в Сан-Паулу

В отличие от утренней сессии, на этот раз асфальт оставался сухим на протяжении всех полутора часов – однако происшествий было едва ли не больше. Роберт Кубица разбил машину в третьем повороте, Даниил Квят врезался в ограждение в 12-м, а Алекс Элбон остановился из-за технической поломки.

Авария поляка, произошедшая на первых минутах, по всей видимости, стала следствием воды на асфальте. Прямо перед ним в этом же месте Кевин Магнуссен далеко заехал на поребрик, в углублениях которого оставалась влага, и вынес ее на трассу.

Машина Toro Rosso россиянина после удара о барьер загорелась. Судьи вывесили красные флаги, что привело – как и утром – к досрочному окончанию заездов.

По скорости лучшими в пятницу стали пилоты Скудерии: Себастьян Феттель, проехав круг за 1:09.217, на пару сотых опередил своего напарника Шарля Леклера.

Следом в таблице расположились Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,134) и Валттери Боттас из Mercedes (+0,156). Все гонщики показали свои лучшие результаты на шинах Soft.

Новоиспеченный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал только пятым, Кевин Магнуссен оказался сильнейшим в средней группе пелотона с шестым временем.

Алекс Элбон, разбивший машину утром, не сразу присоединился к тренировке – механики продолжали работу с его Red Bull. B хотя в итоге пилот проехал 31 круг, он стал только десятым. Также часть времени в боксах потерял Карлос Сайнс.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второй тренировки Гран При Бразилии.

Результаты второй тренировки