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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Феттель и Хэмилтон заночуют в трейлерах на трассе

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Феттель и Хэмилтон заночуют в трейлерах на трассе
Автор:
, Главный редактор
2 июл. 2020 г., 12:28

У болельщиков, рассчитывавших подкараулить звезд Формулы 1 у входов в отели, высвободилась пара-тройка часов

Сразу несколько пилотов Формулы 1 отказались от проживания в гостиницах по ходу Гран При Австрии. Вместо этого они предпочли круглые сутки находиться на трассе в Шпильберге. Используя при этом для отдыха и сна взятые в аренду персональные трейлеры.

Этот вариант наряду с некоторыми своими соперниками предпочли Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Постоянное пребывание в паддоке позволит пилотам избежать лишних контактов (к примеру, с гостиничным персоналом) – и таким образом снизить риск заражения коронавирусом.

Поступают также сообщения, что свести к минимуму пребывание за пределами автодрома в дни Гран При решили оба пилота команды Racing Point.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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