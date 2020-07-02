Феттель и Хэмилтон заночуют в трейлерах на трассе

Сразу несколько пилотов Формулы 1 отказались от проживания в гостиницах по ходу Гран При Австрии. Вместо этого они предпочли круглые сутки находиться на трассе в Шпильберге. Используя при этом для отдыха и сна взятые в аренду персональные трейлеры.

Этот вариант наряду с некоторыми своими соперниками предпочли Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Постоянное пребывание в паддоке позволит пилотам избежать лишних контактов (к примеру, с гостиничным персоналом) – и таким образом снизить риск заражения коронавирусом.

Поступают также сообщения, что свести к минимуму пребывание за пределами автодрома в дни Гран При решили оба пилота команды Racing Point.