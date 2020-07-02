Феттель и Хэмилтон заночуют в трейлерах на трассе
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У болельщиков, рассчитывавших подкараулить звезд Формулы 1 у входов в отели, высвободилась пара-тройка часов
Сразу несколько пилотов Формулы 1 отказались от проживания в гостиницах по ходу Гран При Австрии. Вместо этого они предпочли круглые сутки находиться на трассе в Шпильберге. Используя при этом для отдыха и сна взятые в аренду персональные трейлеры.
Этот вариант наряду с некоторыми своими соперниками предпочли Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Постоянное пребывание в паддоке позволит пилотам избежать лишних контактов (к примеру, с гостиничным персоналом) – и таким образом снизить риск заражения коронавирусом.
Поступают также сообщения, что свести к минимуму пребывание за пределами автодрома в дни Гран При решили оба пилота команды Racing Point.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Феттель и Хэмилтон заночуют в трейлерах на трассе
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