Феттель и Ferrari провалились. Разбираемся, кто виноват

Итак, главное, о чем мы писали, писали и еще раз писали в эти коронавирусные месяцы, свершилось – Себастьян Феттель покидает Ferrari. Как и сообщали многочисленные инсайдеры, стороны не смогли договориться о новом контракте. В официальном пресс-релизе это прикрыли словами об утерянной гармонии и разных путях в будущее. Но все же все понимают.

Нетрудно догадаться, что как и заверяет Себастьян, деньги действительно не были главной причиной. Я не личный бухгалтер немца и не его психолог, но со стороны кажется очевидным: Феттель не из тех, кто сломя голову гонится за лишней парой миллионов. Иначе он еще десять лет назад заключал бы спонсорские контракты и рисовал трусы для Томми Хильфигера.

Скорее всего, деньги и длина контракта стали лишь маркером текущего положения Себастьяна в команде. Предложив короткий и дешевый договор, Ferrari дала ему понять – лучшее место в команде занято. А в разговоры Маттии Бинотто о равенстве и братстве в красном Маранелло никто изначально не верил. За последние лет 20 в Скудерии была разве что пара сезонов без однозначного первого номера – у Фелипе Массы с Кими Райкконеном. Все остальное время итальянцы делают ставку на одного лидера. Независимо от того, работает она или нет.

Фото: Jack Ke

Последние пять лет этим лидером был Феттель. Он пришел в команду самым титулованным пилотом чемпионата (у Хэмилтона тогда было только два трофея) и должен был возрождать победные традиции. Поначалу казалось, что все получится: Себ выиграл уже вторую гонку в составе красных и почти не сходил с подиума до лета. Машина Ferrari в 2015 году не позволяла всерьез бороться с Mercedes, но перспективы сотрудничества сторон были налицо. И даже кошмарный 2016-й без единой победы (всего второй такой сезон в карьере Феттеля) не обрушил надежд. У команды был пилот-чемпион, оставалось дождаться чемпионскую машину.

Но с тех пор прошло три с лишним года, а красный воз и ныне там. И вот теперь стороны решили разойтись. Уже второй многократный чемпион уходит из Ferrari не солоно хлебавши. Феттель уже во второй раз бежит из команды после столкновения с молодым противником. Так кто же виноват?

Ferrari – не топ-команда

Давайте начистоту: за пять лет в Маранелло так и не смогли построить чемпионскую машину для Себастьяна. Болиды последних трех лет были недурны, но они не были лучше Mercedes. На определенных трассах, в определенных условиях – да, бывали. Но в целом по ходу сезона – не были.

Вспомните хотя бы прошлый год. Мы подробно считали, что даже без единой ошибки Скудерия оказалась бы слабее Mercedes. Ее машина слишком зависела от окружающих условий. В отдельные моменты она бывала даже наголову выше творения Mercedes. Но в среднем по сезону – не дотягивала до немецкого титуловоза.

В предыдущие годы ситуация бывала получше, но ненамного. Если подойти к вопросу максимально критично, то только болид-2017 действительно мог привезти Скудерию к титулу. Но при этом он все равно не был лучше Mercedes. Разве что – не хуже.

Все машины Феттеля в Ferrari:

Слайдер Список Себастьян Феттель, Ferrari SF15-T, 2015 год 1 / 6 Фотограф: XPB Images Себастьян Феттель, Ferrari SF-16H, 2016 год 2 / 6 Фотограф: XPB Images Себастьян Феттель, Ferrari SF70H, 2017 год 3 / 6 Фотограф: Sutton Images Себастьян Феттель, Ferrari SF71H, 2018 год 4 / 6 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Себастьян Феттель, Ferrari SF90, 2019 год 5 / 6 Фотограф: Эрик Юниус Себастьян Феттель, Ferrari SF1000, 2020 год 6 / 6 Фотограф: Эндрю Хон / Motorsport Images

Вы будете правы, если скажете, что и с немного уступающей, а тем более с равной машиной топ-пилот способен выиграть титул. А фанаты одного испанца наверняка вспомнят годы, когда он на втором по силе болиде доводил схватку за титул до последнего этапа. Вот только и тот испанец так и не смог стать с Ferrari чемпионом.

А ведь Алонсо (сюрприз, мы именно о нем) боролся против юноши 20 с небольшим лет и совсем молодой командой. Причем в чемпионате с реальной конкуренцией. Например, в 2012 году гонки выигрывали пять разных команд, а на подиуме постояло аж 13 человек. И каждый такой успех отбирал очки у лидера сезона – того же Феттеля.

Излишне говорить, что победить лидера при высокой конкуренции намного проще, ведь с ней он чаще теряет очки. Феттель же в Ferrari боролся с идеальной командой, шесть лет выносящей всех со своего пути. И с опытным чемпионом, который практически не ошибается.

В таких условиях даже равная по силам машина оставляет не так много шансов. Нужна еще хотя бы равная по силам команда. Та, которая не лажает с тактикой. Не проваливает пит-стопы. Умеет управлять своими пилотами. В общем – чемпионская команда. А Ferrari все эти годы таковой не является.

Последним руководителем, который, кажется, действительно мог приводить Скудерию к титулам, был Стефано Доменикали. А его Феттель не застал. За последние же шесть лет ни один босс красных не сумел избежать дурацких решений на пит-волле и идиотизма в боксах.

Каждый год мы можем найти несколько Гран При, где именно команда подвела Феттеля и лишила важных очков. Черт побери, да они уже на старте прошлого сезона не могли толком управлять Шарлем Леклером, на тот момент – новичком без особой репутации! А тактические решения Ferrari по своей разумности способны соперничать с театром абсурда.

Вывод понятен: команда ни разу не предоставила Феттелю условий для победы в чемпионате. Да, шансы давала, но эти шансы никогда не были максимальными.

Феттель – узкий специалист

«Себастьян хорош, когда лидирует на Гран При», – заявил бывший босс немца в Red Bull Кристиан Хорнер. И он знает, что говорит, недаром с ним Себ взял четыре титула.

Анализируя проблемы Феттеля в прошлом сезоне, все эксперты от Хельмута Марко до Марка Уэббера сходились на том, что Себастьяну крайне важно чувствовать себя комфортно. Его способности раскрываются максимально, когда он уверен в поддержке команды и силе болида. Он – идеальный пилот, когда ему дали верную возможность и ее нельзя упустить.

Имея лучшую машину, Себ почти никогда не ошибается. Об этом говорят и его титулы в Red Bull: каждый раз у немца получалось сделать все необходимое. Тут уместно вспомнить статистику, которую особенно любят хейтеры Феттеля – он ни разу не выигрывал гонку при старте ниже чем с третьего места. Только посмотреть на нее можно и иначе – Себ ни разу не заваливал квалификацию, имея выигрышную машину. И не стартовал ниже чем с третьего места, когда мог быть в первой тройке.

К сожалению для Себастьяна, этот его навык выжать из машины сто процентов имеет и обратную сторону – прыгать выше головы четырехкратный чемпион мира не приучен. Но и проигрывать не умеет. Льюис Хэмилтон, оказываясь в положении отстающего, лишаясь шансов на победу, продолжает наваливать круг за кругом, выбивает максимум из возможного и не переживает по этому поводу. Феттель же в любой сложной ситуации стремится разом рассечь весь пелотон и вернуться в лидеры. Эта черта его подводит.

Там, где можно было приехать третьим-четвертым и получить хорошие очки, Себастьян начинает атаковать на пределе и ошибается. Его разворотов за последние годы хватает для хорошей нарезки на YouTube. Но все они допущены в пограничных ситуациях, когда пилот старается сделать невозможное.

Даже знаменитая прошлогодняя ошибка в Канаде была из этой серии – Хэмилтон позади был явно быстрее, и Феттель выжимал 146 % из машины и себя, чтобы удержаться впереди. Не получилось.

Тот же Алонсо в схожих ситуациях добивался успеха, потому что привык ехать чуть-чуть за гранью. Хэмилтон до нее не доходит и просто ждет идеального шанса. Феттелю для первого варианта не хватает навыков, для второго – психического спокойствия.

Несомненно, сказывается и давление. Себа в Маранелло ждали как мессию. Сам Феттель неоднократно признавался в любви к Ferrari и понятно, насколько важно для него было добиться успеха. Однако техника этого не позволяла, Себастьян все больше давил на себя и все больше ошибался. Вспомните хоть то знаменитое столкновение в Сингапуре, после которого он потерял свой самый верный шанс на титул с Ferrari. Так рисковать на старте тогда не имело никакого смысла – отставание от Хэмилтона в чемпионате было минимальным, а трасса явно лучше подходила Ferrari. Но Себ не смог пропустить напирающих соперников, чтобы отыграться позже по ходу гонки. Он надавил изо всех сил и ошибся. Такое с ним происходит регулярно.

Бывшие коллеги Феттеля сходятся во мнении, что пилот теряется без идеальной атмосферы вокруг него. Но далеко не все команды устроены как семья, с любовью окружающая баловня судьбы Себастьяна. Ferrari точно не из таких, и Себ ей просто не подошел.

Феттель и Ferrari любили друг друга, но не сошлись

Да, так бывает – страсть есть, а характеры не сходятся. Кажется, именно это произошло между Себастьяном и Скудерией. Они не подошли друг другу на каком-то базовом уровне, и несмотря на старание с обеих сторон оказались несовместимы.

Теперь же Себ уходит как обиженный любовник: ему показали, что он больше не на первом месте, а быть вторым он не может себе позволить. И знаете, это нормально. Несмотря на то, что у сторон ничего не получилось, вряд ли им стоит жалеть о попытке. И даже прекрасно, что о расставании объявили до старта нового сезона. Теперь Феттель и Ferrari смогут пойти в последний совместный бой, не испытывая груза давления. Это как отпуск с бывшей – иногда получается очень страстным.