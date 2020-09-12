Феттель и Алонсо получили новые суперкары

В сезоне 2021 года Себастьян Феттель будет выступать в Формуле 1 за команду Aston Martin, которая пока называется Racing Point. Также в чемпионат возвращается Фернандо Алонсо, который будет выступать за Renault – последняя сменит имя на Alpine.

Как стало известно, обоим гонщикам их новые команды уже подготовили служебные машины. На парковке Aston Martin был замечен спорткар Vintage с номером 5EB AMF1, который с большой очевидностью подготовлен для Феттеля. Пока Себ продолжает использовать Ferrari.

В отличие от немца, Алонсо уже вручили ключи от его новой машины. Правда у Фернандо спорткар попроще – Alpine A110. Впрочем, дорожной машины быстрее у концерна Renault в модельном ряду и нет.