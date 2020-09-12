Феттель и Алонсо получили новые суперкары
Для Себастьяна зарезервировали Aston Martin Vantage с эксклюзивным номером, Фернандо выдали ключи от Alpine A110
В сезоне 2021 года Себастьян Феттель будет выступать в Формуле 1 за команду Aston Martin, которая пока называется Racing Point. Также в чемпионат возвращается Фернандо Алонсо, который будет выступать за Renault – последняя сменит имя на Alpine.
Как стало известно, обоим гонщикам их новые команды уже подготовили служебные машины. На парковке Aston Martin был замечен спорткар Vintage с номером 5EB AMF1, который с большой очевидностью подготовлен для Феттеля. Пока Себ продолжает использовать Ferrari.
В отличие от немца, Алонсо уже вручили ключи от его новой машины. Правда у Фернандо спорткар попроще – Alpine A110. Впрочем, дорожной машины быстрее у концерна Renault в модельном ряду и нет.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо , Себастьян Феттель
|Автор
|Сергей Иванов