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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Феттель: Грета Тунберг – не единственная

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Четырехкратный чемпион Формулы 1 пояснил свою экологическую позицию

Феттель: Грета Тунберг – не единственная

К 2030 году Формула 1 намеревается стать максимально безвредным для окружающей среды чемпионатом и отказаться не только от ископаемого топлива для гоночных машин, но и от использования такого горючего в логистике.

При этом одним из самых заметных сторонников такого эко-перехода считается Себастьян Феттель, который не первый год говорит о необходимости ответственного отношения к окружающей среде. В разговоре с немецким изданием Süddeutsche Zeitung Феттеля спросили об его отношении к одному из самых ярких и неоднозначных представителей современного экологического движения – Грете Тунберг.

«Я поддерживаю Грету Тунберг, она – великая, – сказал Феттель. – Я думаю, наши взгляды совпадают. Меня восхищает, с какой энергией она отстаивает наше будущее. Но если честно, есть множество достойных людей, с которых нужно брать пример, и мне сложно выделить кого-то одного.

Я не могу сказать, что стал таким защитником окружающей среды в какой-то один момент. Вроде того, что мирно гулял, увидел как рубят деревья и прозрел. Нет, думаю я просто повзрослел. Во многом я сменил взгляд на вещи, когда стал отцом.

Мы несем ответственность за мир, в котором будут жить наши дети. Я люблю природу, но в то же время я открыт к диалогу. Не стоит путать мои убеждения с позицией моей команды или с мнением всех гонщиков.

Мир меняется. И вот даже в Формуле 1 наблюдаются перемены, в том числе в отношении к проблемам окружающей среды.

Но каждый раз, путешествуя, в аэропорту я невольно задумываюсь о том, как много людей на планете, и у всех свои заботы и проблемы. Мне кажется абсурдным полагать, что то, что волнует тебя, должно волновать и всех остальных. Что касается меня, то большинство людей, узнав о моих переживаниях, справедливо скажут «мне бы твои проблемы»».

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