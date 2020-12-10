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Формула 1 / Новость

Феттель – FIA: Допускаете Алонсо – значит допускайте всех

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Феттель – FIA: Допускаете Алонсо – значит допускайте всех
Автор:
, редактор

Себастьян недоволен тем, что Фернандо разрешили ездить с молодыми пилотами, а ему – нет

Себастьян Феттель в 2021 году перейдет из Ferrari в Racing Point. Команда хотела дать немцу попробовать его будущую машину на тестах молодых пилотов в Абу-Даби, однако не получила разрешения от FIA.

Изначально в тестах могли участвовать лишь те, кто провел менее двух Гран При в Формуле 1. Однако в 2020 году FIA в виде исключения допустила всех, кто не выступал в Ф1 в этом сезоне. Таким образом допуск получил двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, но не Феттель. Сам немец такое решение счел несправедливым.

«По-моему, если вы допускаете Фернандо, то должны допускать всех, – сказал Феттель. – Руководство должно принимать справедливые решения. На мой взгляд, сейчас они его не приняли, иначе Карлос [Сайнс], я и другие гонщики получили бы возможность участвовать в тестах. 

Я не знаю, как они пришли к такому решению, но я не читал их полного объяснения».

Среди действующих пилотов Ф1 как минимум трое сменят команды в 2021 году. Кроме Феттеля это Карлос Сайнс (из McLaren в Ferrari) и Даниэль Риккардо (из Renault в McLaren).

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо , Себастьян Феттель
Автор Иван Матушкин

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