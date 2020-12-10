Феттель – FIA: Допускаете Алонсо – значит допускайте всех

Себастьян Феттель в 2021 году перейдет из Ferrari в Racing Point. Команда хотела дать немцу попробовать его будущую машину на тестах молодых пилотов в Абу-Даби, однако не получила разрешения от FIA.

Изначально в тестах могли участвовать лишь те, кто провел менее двух Гран При в Формуле 1. Однако в 2020 году FIA в виде исключения допустила всех, кто не выступал в Ф1 в этом сезоне. Таким образом допуск получил двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, но не Феттель. Сам немец такое решение счел несправедливым.

«По-моему, если вы допускаете Фернандо, то должны допускать всех, – сказал Феттель. – Руководство должно принимать справедливые решения. На мой взгляд, сейчас они его не приняли, иначе Карлос [Сайнс], я и другие гонщики получили бы возможность участвовать в тестах.

Я не знаю, как они пришли к такому решению, но я не читал их полного объяснения».

Среди действующих пилотов Ф1 как минимум трое сменят команды в 2021 году. Кроме Феттеля это Карлос Сайнс (из McLaren в Ferrari) и Даниэль Риккардо (из Renault в McLaren).