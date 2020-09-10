Феттель: Ferrari заслужила свое нынешнее положение

Себастьян Феттель уже два Гран При подряд не набирал очков, как и команда Ferrari в целом. Перед Гран При Тосканы, на котором Скудерия проведет свою 1000-ю гонку в Формуле 1, немец признал, что команда сама виновата в своем положении. И отказался от больших ожиданий от этапа.

«Добраться до финиша уже было бы неплохо, – сказал Феттель Speedweek. – Но тут нет короткого пути к успеху. Мы оказались в нынешней ситуации, вероятно, потому, что заслужили ее.

Тяжело, но страдаю не я один. Вся команда страдает, а я всегда считаю себя ее частью».

При этом на небольшое улучшение Феттель все же рассчитывает: «В последних гонках нам не удавалось заставить машину работать на 100%. Пожалуй, перед Муджелло ситуация выглядит чуть лучше. Но это не значит, что мы приедем на подиум. Ожидания у нас крайне низкие».