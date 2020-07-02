Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт

Ferrari приняла решение о прекращении сотрудничества с Себастьяном Феттелем без каких-либо обсуждений нового контракта. Об этом четырехкратный чемпион мира заявил в четверг по ходу дистанционного общения с журналистами из паддока Гран При Австрии.

«Все произошло неожиданно, – рассказал пилот итальянской команды о недавних событиях. – Мне позвонил Маттиа Бинотто и сообщил, что Ferrari не хотела бы продолжать сотрудничество со мной. Так что, мне не сделали никакого предложения, не было никаких переговоров, не было каких-либо дискуссий и споров».

До официального объявления Ferrari о том, что Феттель покинет команду в конце этого сезона, пресса не раз делилась с читателями информацией о ходе переговоров четырехкратного чемпиона мира со Скудерией. В частности, не раз утверждалось, что камнем преткновения является срок нового контракта: якобы пилот настаивал на многолетнем соглашении – а команда после не слишком удачного для Феттеля сезона якобы предлагала немцу однолетний контракт.

Общаясь с журналистами, четырехкратный чемпион мира также заявил, что в настоящий момент не ведет ни с одной из команд предметных переговоров о возможности продолжения карьеры. Но это вовсе не значит, что Феттель принял решение завершить карьеру.

«Я неплохо мотивирован и хотел бы добиться большего, чем уже добился, – сообщил прессе немец. – Но для этого мне понадобятся правильное место работы и правильные люди. Если я пойму, что на горизонте появилось подходящее предложение – мои дальнейшие действия понятны. Если такого предложения не появится – буду искать другую сферу приложения усилий. Но я не хотел бы принимать поспешных решений. Давайте начнем сезон – и думаю, по ходу следующих недель или месяцев кое-какая ясность появится».