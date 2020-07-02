Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Первая тренировка в пятницу через
15 Часов
:
47 Минут
:
32 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт

Поделились
Комментарии
Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт
Автор:
, Главный редактор
2 июл. 2020 г., 15:23

СМИ не раз публиковали информацию о ходе переговоров немецкого пилота с Ferrari – теперь же выясняется, что переговоров просто не было

Ferrari приняла решение о прекращении сотрудничества с Себастьяном Феттелем без каких-либо обсуждений нового контракта. Об этом четырехкратный чемпион мира заявил в четверг по ходу дистанционного общения с журналистами из паддока Гран При Австрии.

«Все произошло неожиданно, – рассказал пилот итальянской команды о недавних событиях. – Мне позвонил Маттиа Бинотто и сообщил, что Ferrari не хотела бы продолжать сотрудничество со мной. Так что, мне не сделали никакого предложения, не было никаких переговоров, не было каких-либо дискуссий и споров».

До официального объявления Ferrari о том, что Феттель покинет команду в конце этого сезона, пресса не раз делилась с читателями информацией о ходе переговоров четырехкратного чемпиона мира со Скудерией. В частности, не раз утверждалось, что камнем преткновения является срок нового контракта: якобы пилот настаивал на многолетнем соглашении – а команда после не слишком удачного для Феттеля сезона якобы предлагала немцу однолетний контракт.

Читайте также:

Общаясь с журналистами, четырехкратный чемпион мира также заявил, что в настоящий момент не ведет ни с одной из команд предметных переговоров о возможности продолжения карьеры. Но это вовсе не значит, что Феттель принял решение завершить карьеру.

«Я неплохо мотивирован и хотел бы добиться большего, чем уже добился, – сообщил прессе немец. – Но для этого мне понадобятся правильное место работы и правильные люди. Если я пойму, что на горизонте появилось подходящее предложение – мои дальнейшие действия понятны. Если такого предложения не появится – буду искать другую сферу приложения усилий. Но я не хотел бы принимать поспешных решений. Давайте начнем сезон – и думаю, по ходу следующих недель или месяцев кое-какая ясность появится».

Читайте также:

Следующая новость
Босс Renault: Почти все гонки Ф1 пройдут в Европе

Предыдущая новость

Босс Renault: Почти все гонки Ф1 пройдут в Европе

Следующая новость

«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине

«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине

trending Сегодня

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт

McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин
Формула 1 / Формула 1

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин

Феттель на подиуме, Квят хуже Гасли. Пять смелых прогнозов на Гран При Австрии Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

Феттель на подиуме, Квят хуже Гасли. Пять смелых прогнозов на Гран При Австрии Формулы 1

«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине
Формула 1 / Формула 1
53мин

«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине

Британский таблоид: Хэмилтон запросил у Mercedes $50 млн в год за новый контракт
Формула 1 / Формула 1

Британский таблоид: Хэмилтон запросил у Mercedes $50 млн в год за новый контракт

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас
Формула 1 / Формула 1

Формула 1 приехала на первый Гран При. Посмотрите, что происходит на автодроме прямо сейчас

Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет
Формула 1 / Формула 1

Mercedes доработала моторы к Австрии, несмотря на запрет

Самое важное:

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы
Формула 1 / Формула 1
2мин

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы

«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине
Формула 1 / Формула 1
53мин

«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт

Босс Renault: Почти все гонки Ф1 пройдут в Европе
Формула 1 / Формула 1

Босс Renault: Почти все гонки Ф1 пройдут в Европе

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт

2
Формула 1

McLaren показала радужную расцветку болида Формулы 1

3
Формула 1

Феттель на подиуме, Квят хуже Гасли. Пять смелых прогнозов на Гран При Австрии Формулы 1

4
Формула 1

Слухи из паддока: Mercedes пришлось срочно снимать моторы со всех машин

5
Формула 1

Британский таблоид: Хэмилтон запросил у Mercedes $50 млн в год за новый контракт

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы
Формула 1

Леклер уверен на 99 %: у Ferrari большие проблемы

«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине
Формула 1

«Спросил разрешения у соседей». Квят о занятиях гитарой на карантине

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт
Формула 1

Феттель: Ferrari уволила меня, не предложив новый контракт

Босс Renault: Почти все гонки Ф1 пройдут в Европе
Формула 1

Босс Renault: Почти все гонки Ф1 пройдут в Европе

Ferrari получила «сертификат гендерного равенства»
Формула 1

Ferrari получила «сертификат гендерного равенства»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.