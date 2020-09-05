Феттель: Ferrari надо быть умнее, мне не дали шансов

Сегодня Ferrari провела свою худшую квалификацию в истории Гран При Италии. Шарль Леклер занял 13-е место, а Себастьян Феттель и вовсе не вышел из первого сегмента, оставшись 17-м.

Немец не смог нормально провести последнюю попытку, так как застрял позади болидов Renault, Alfa Romeo и Williams.

«На трассе была полная сумятица, – сказал Феттель после сессии. – Много машин оказались в одной точке трассы. Учитывая, где меня выпустили на трассе, я ничего не мог поделать. Еще в начале круга я понял, что ничего не получится».

Себастьян отметил, что Ferrari могла лучше оценить положение дел на трассе: «Понятно, что так выпустили не только меня. И никто не хочет начать круг так, чтобы его не закончить. Но мы должны быть поумнее».

Сразу после окончания Q1 Феттель возмутился попытками пилотов Alfa Romeo обгонять остальных: во многом, толкучка была вызвана борьбой Кими Райкконена с Эстебаном Оконом. После квалификации гонщик Ferrari не изменил своего мнения.

«Нет никакого смысла в такой момент начинать обгонять друг друга, –сказал Феттель. – Времени в обрез, надо вести себя так, чтобы все успели пройти круг».