На пресс-конференции, которая состоялась в четверг в паддоке Гран При Эмилии-Романьи, двум наиболее успешным пилотам в пелотоне – Льюису Хэмилтону и Себастьяну Феттелю – задавали вопросы на тему противоборств в Формуле 1 в прошлом и настоящем. В частности, немецкого пилота попросили выбрать его любимый сюжет из истории чемпионата.

«Ребенком я был поклонником Михаэля Шумахера – и помню, что его сражения с Микой Хаккиненом в течение пары лет были очень напряженными, – ответил пилот команды Aston Martin. – И само собой, вспоминаются дуэли Сенны и Проста – правда, я слишком молод, чтобы что-то о них помнить. Наверное, я смотрел те гонки вместе с отцом, но в памяти толком ничего не сохранилось.

Наверное, именно сражения Сенны и Проста были самыми-самыми – в силу того, насколько сильно кипели страсти и насколько разными были характеры гонщиков. Сейчас многое в мире изменилось – и даже если люди смотрят на вещи по-разному, они по-прежнему могут нормально обсуждать ситуацию. А в те годы люди были менее толерантны – так что, злости и агрессии было явно больше. Думаю, Формула 1 серьезно эволюционировала – и теперь уже не стоит ждать столь жестких противостояний, особенно за пределами трассы. Поэтому, думаю, столь впечатляющего соперничества мы уже не увидим».

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Когда аналогичный вопрос был задан действующему чемпиону, тот вспомнил о сезонах 2017 и 2018 года, когда сражался за титул с выступавшим за Ferrari Феттелем.

«Во-первых, Себ – невероятный пилот и одновременно сильная личность, – объяснил пилот Mercedes. – И он был четырехкратным чемпионом мира к моменту начала нашего противостояния. Во-вторых, это была борьба не только между гонщиками, но и между командами – а Ferrari в то время была чрезвычайно сильна.

Нам обоим пришлось серьезно выкладываться, чтобы держаться на высоком уровне один гоночный уик-энд за другим. На мой взгляд, для нас обоих это был не самый простой период – но в то же самое время мы стали ближе друг к другу. В силу того, что наше взаимное уважение по мере соперничества только укреплялось. Сейчас все немного по-другому. Я соревнуюсь с Максом, он пока не настолько успешен, как Себ – но, конечно, у него есть все шансы стать чемпионом».