В последнее время Себастьян Феттель стал одним из главных «зеленых» активистов в паддоке Ф1 – он финансирует различные природоохранные программы и сам участвует в них.

В интервью для избранных СМИ немец отметил: «Сейчас Формула 1 не является зеленой. Мне кажется, в наше время есть все необходимые инновации, чтобы сделать ее такой, при этом не теряя ни зрелищности, ни скорости, ни сложности, ни страсти.

У нас так много умных инженеров, так что мы сможем найти нужные решения. Нынешние правила в отношении моторов, как я вижу, очень интересные. Двигатели невероятно эффективные, но бесполезные.

Это не такие моторы, которые через два года появятся под капотом у новых серийных машин.

Зачем же они тогда нужны? Сейчас много говорят о будущих правилах, так может провести изменения, которые сделают двигатели ближе к реальной жизни?

Если так случится, это будет очень здорово для Ф1. Жизненно важно. Но я тут не слишком оптимистичен. Если же изменений не будет, Формула 1 исчезнет. И поделом.

Мы на той стадии процесса, когда уже наделали ошибок и не должны совершать новые».

Говоря о смене регламента на силовые установки с 2026 года, Себ добавил: «Для спорта это серьезный прессинг. У меня есть ощущение, что в мире за эти пять лет многое изменится. И прессинг на Ф1 связал с тем, что она тоже должна меняться.

Давайте не забывать, что за последние десять лет моторы стали гораздо эффективнее. Мы получаем от них большую мощность, но они не имеют отношения к двигателям обычных машин, а еще очень дороги.

Каждый производитель потратил по миллиарду на их разработку. Теперь надо вновь найти такие же суммы – но потратить их правильно.

Я говорю все это, но сам не могу предложить правильное решение. Но чувствую, что пришло время действовать, а не тратить эти пять лет на обсуждения. Иначе они пройдут впустую».

По итогам 16 Гран При в составе Astin martin Феттель занимает 12-е место в чемпионате пилотов. Он поднялся на подиум в Баку и Венгрии, но второй призовой трофей у него отобрали после дисквалификации за перерасход топлива.