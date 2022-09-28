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Формула 1 Новости

Феттель допустил, что скоро «прибежит» обратно в гонки

Пилот Aston Martin заявил, что у него нет никаких особых планов на следующий год

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Феттель допустил, что скоро «прибежит» обратно в гонки
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Судьба чемпионов Формулы 1, которые покидают серию, складывается по-разному. Большинство продолжает участвовать в гонках других серий, но скорее «для души». Кто-то, как Кими Райкконен, зарекается даже смотреть заезды по телевизору (и, кажется, держит данное обещание). А Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо в свое время вернулись.

В отличие от Райкконена, Себастьян Феттель, который в конце этого сезона в относительно молодом возрасте покидает чемпионат, допустил, что может вернуться или хотя бы попробовать сделать это.

«Я сам принял решение уйти из Формулы 1 и фактически поставил команду в известность, не оставив Лоуренсу Строллу выбора, – сказал Феттель о своем уходе. – Зато я сделал это заранее, дав им возможность нанять Фернандо Алонсо.

Что я буду делать дальше? Пока не знаю. Нужно подождать, и станет ясно. Вопрос в том, как быстро я начну скучать.

Может уже через три месяца я с криками прибегу обратно. Я всегда любил гоняться, было даже время, когда я платил за возможность участвовать в гонках. Но, может, напротив, меня перестанет тянуть на трассу, и я буду с удовольствием проводить время со своей семьей».

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