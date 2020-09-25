Феттель: Доменикали способен руководить Формулой 1

Бывший руководитель Ferraro Стефано Доменикали должен стать главой Формулы 1 с 2021 года. Официально контракт с ним еще не подписан, но владельцы чемпионата уже решили поставить Доменикали на место Чейза Кэри.

Себастьян Феттель договаривался о переходе в Скудерию еще когда ее возглавлял Доменикали, хотя и не успел поработать с ним в команде. Немец уверен, что Стефано справится с новой ролью.

«Он знает наш спорт, долго в нем работал, долго был частью Ferrari и более чем способен выполнять эту работу [руководителя Ф1], – сказал Феттель во время Гран При России. – Время покажет, что будет, но я буду рад увидеть его возвращение в Ф1».

При этом Феттель не стал говорить, каких перемен ждет в Ф1 под руководством Доменикали: «Трудно сказать. У меня есть свое мнение, но происходит много всего. Легко сказать, что можно улучшить, но руководители должны решать, что им нужнее в будущем. Назначать босса, который добьется нужного – задача владельца Ф1».