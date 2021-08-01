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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Феттель дисквалифицирован из-за нехватки топлива в баке

Автор:
, главный редактор

Ситуация вокруг автомобиля четырехкратного чемпиона мира подарила еще несколько очков Льюису Хэмилтону

Феттель дисквалифицирован из-за нехватки топлива в баке

Себастьян Феттель, финишировавший вторым на прошедшем сегодня Гран При Венгрии, дисквалифицирован за отсутствие в баке его автомобиля необходимого количества топлива.

Технические требования оговаривают обязанность команд обеспечить возможность в любой момент взять из топливной системы автомобиля пробу топлива объемом в 1 литр. В случае с болидом немецкого пилота технические комиссары смогли получить только 300 мл бензина - хотя представители Aston Martin утверждали, что в баке машины осталось почти полтора литра горючего.

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Дисквалификация Феттеля сыграла на руку Льюису Хэмилтону, который переместился на 2-е место и увеличил отрыв от Макса Ферстаппена в общем зачете чемпионата мира. 3-м стал Карлос Сайнс, таким образом завоевавший второй подиум в составе Ferrari. Также изменения в протоколе гонки позволили Кими Райкконену попасть в очковую зону.

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