Феттель дисквалифицирован из-за нехватки топлива в баке

Себастьян Феттель, финишировавший вторым на прошедшем сегодня Гран При Венгрии, дисквалифицирован за отсутствие в баке его автомобиля необходимого количества топлива.

Технические требования оговаривают обязанность команд обеспечить возможность в любой момент взять из топливной системы автомобиля пробу топлива объемом в 1 литр. В случае с болидом немецкого пилота технические комиссары смогли получить только 300 мл бензина - хотя представители Aston Martin утверждали, что в баке машины осталось почти полтора литра горючего.

Дисквалификация Феттеля сыграла на руку Льюису Хэмилтону, который переместился на 2-е место и увеличил отрыв от Макса Ферстаппена в общем зачете чемпионата мира. 3-м стал Карлос Сайнс, таким образом завоевавший второй подиум в составе Ferrari. Также изменения в протоколе гонки позволили Кими Райкконену попасть в очковую зону.

Команда Aston Martin объявила о намерении оспорить судейское решение.