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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Феттель: Даже не понял, насколько я быстрый

Пилот Aston Martin еще успел на квалификацию, но все равно стартует только 18-м

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Феттель: Даже не понял, насколько я быстрый
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Себастьян Феттель стал одним из главных ньюсмейкеров первых дней Гран При Австралии, но не потому, что добился высоких результатов, а как раз из-за своих проблем: отказа двигателя и пропуска большей части тренировок в пятницу и аварии в субботу утром.

Из-за последней квалификация для Феттеля продлилась всего две минуты: команда в последний момент починила его болид и успела выпустить немца на трассу, где он с одной попытки показал 18-е время.

«Честно сказать, я даже не понял, где предел скорости у нашей машины, – сказал Феттель. – Но что очевидно, команда проделала отличную работу. Наши парни и девушки сделали все, чтобы сначала выпустить одну машину на трассу, а когда появились красные флаги – бросились дособирать мою. Это казалось чудом, но они успели.

К сожалению, у меня просто не было времени на то, чтобы успеть побороться за лучшую позицию. К тому же мы и правда не на столько сильны. Но все же это была отличная коммандная работа».

Торопясь проехать хотя бы один квалификационный круг, Феттель к тому же превысил скорость на пит-лейне, за что был оштрафован на 600 долларов. Еще 5000 долларов штрафа он получил вчера за несанкционированное возвращение в боксы по трассе на скутере после поломки болида.

«Это все шутка какая-то, – прокомментировал штрафы Феттель. – Хотелось бы понять, на что пойдут эти деньги. Мы же до сих пор не знаем на что потратили те 50 тысяч, что Макс или Льюис заплатили за возможность потрогать чужое антикрыло».

История, о которой вспомнил Феттель, произошла в прошлом сезоне, где Макс Ферстаппен получил штраф за то, что потрогал заднее антикрыло болида Mercedes. Феттель тогда пошутил, что за прикасание к переднему должны давать скидку, так как оно меньше.

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