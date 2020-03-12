Феттель дал имя новой Ferrari

Себастьян Феттель дал имя своей новой машине. Четырехкратный чемпион мира называет женским именем каждый болид, на котором выступает в Формуле 1. Как сообщают СМИ, новая Ferrari SF1000, на которой Феттель будет выступать в сезоне-2020, получила имя Лючилла.

Феттель выступает за Ferrari с 2015 года. За это время он выиграл 14 гонок и дважды становился вице-чемпионом Ф1. В нынешнем году у немца истекает контракт со Скудерией, и пока неизвестно, подпишет ли он новый. Прошлый чемпионат Себастьян завершил на пятом месте, одержав за год лишь одну победу.