Феттель дал имя новой Ferrari
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Пилот Ferrari продолжил традицию называния своих гоночных машин.
Себастьян Феттель дал имя своей новой машине. Четырехкратный чемпион мира называет женским именем каждый болид, на котором выступает в Формуле 1. Как сообщают СМИ, новая Ferrari SF1000, на которой Феттель будет выступать в сезоне-2020, получила имя Лючилла.
Феттель выступает за Ferrari с 2015 года. За это время он выиграл 14 гонок и дважды становился вице-чемпионом Ф1. В нынешнем году у немца истекает контракт со Скудерией, и пока неизвестно, подпишет ли он новый. Прошлый чемпионат Себастьян завершил на пятом месте, одержав за год лишь одну победу.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Феттель дал имя новой Ferrari
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