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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Феттель: Чтобы добиться результата в гонке, Ferrari должна быть хитрой как лиса

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Феттель: Чтобы добиться результата в гонке, Ferrari должна быть хитрой как лиса
Автор:
, Редактор Ф1

После квалификации за пределами десятки гонщик Ferrari объяснил. как собирается отыгрываться в гонке

Себастьян Феттель показал 11-й результат в квалификации Гран При Бахрейна – он проехал быстрее своего партнера Шарля Леклера, но остановился в 0,143 секунды от десятки сильнейших. 

Немец уже в 11-й раз подряд остался без финала, и разочарование явно слышалось в его голосе по ходу радиообмена с командой. 

«Борьба была очень сложной и упорной, – объяснил Себ после финиша журналистам Sky Sports. – Думаю, мой второй сектор был не идеальным, я оказался слишком близко за Джорджем [Расселлом]. Может, это сыграло против меня, так как после медленного поворота на третьем секторе передние шины уже не захотели работать по-настоящему. 

Возможно, был шанс проехать быстрее, но в целом результат более или менее отражает наше место по ходу этого уик-энда. 

Гонка завтра, в ней потребуется проехать далеко не один круг, посмотрим, что у нас получится».

Вся первая десятка в воскресенье примет старт на шинах Medium, что лишит стартующих следом традиционного козыря в виде возможности проехать более длинный первый отрезок. 

«Эта трасса очень неровная, она невероятно нагружает резину, – объяснил четырехкратный чемпион мира. – И завтра контроль за шинами станет ключевым фактором. 

Думаю, если мы будем хитрыми как лиса, то получим хороший шанс. Если нет, то гонка окажется долгой. Я верю, что все же есть хорошая возможность заработать несколько очков». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Ferrari
Автор Люк Смит

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