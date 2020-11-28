Феттель: Чтобы добиться результата в гонке, Ferrari должна быть хитрой как лиса
После квалификации за пределами десятки гонщик Ferrari объяснил. как собирается отыгрываться в гонке
Себастьян Феттель показал 11-й результат в квалификации Гран При Бахрейна – он проехал быстрее своего партнера Шарля Леклера, но остановился в 0,143 секунды от десятки сильнейших.
Немец уже в 11-й раз подряд остался без финала, и разочарование явно слышалось в его голосе по ходу радиообмена с командой.
«Борьба была очень сложной и упорной, – объяснил Себ после финиша журналистам Sky Sports. – Думаю, мой второй сектор был не идеальным, я оказался слишком близко за Джорджем [Расселлом]. Может, это сыграло против меня, так как после медленного поворота на третьем секторе передние шины уже не захотели работать по-настоящему.
Возможно, был шанс проехать быстрее, но в целом результат более или менее отражает наше место по ходу этого уик-энда.
Гонка завтра, в ней потребуется проехать далеко не один круг, посмотрим, что у нас получится».
Вся первая десятка в воскресенье примет старт на шинах Medium, что лишит стартующих следом традиционного козыря в виде возможности проехать более длинный первый отрезок.
«Эта трасса очень неровная, она невероятно нагружает резину, – объяснил четырехкратный чемпион мира. – И завтра контроль за шинами станет ключевым фактором.
Думаю, если мы будем хитрыми как лиса, то получим хороший шанс. Если нет, то гонка окажется долгой. Я верю, что все же есть хорошая возможность заработать несколько очков».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Люк Смит