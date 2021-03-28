По ходу первой квалификации новойго сезона Формулы 1 Себастьян Феттель показал только 18-й результат – на решающем быстром круге он дважды оказывался в зоне действия желтых флагов. В первом повороте перед ним закрутило Никиту Мазепина, а в восьмом остановился почувствовавший вибрации Карлос Сайнс.

Еще в субботу судьи FIA выпустили документ. в котором говорится, что они рассмотрели действия гонщиков под желтыми флагами и не нашли нарушений – в списке было четыре имени, включая и Феттеля.

Однако позже Себастьяна вновь вызвали для объяснений. Уже в воскресенье судьи присудили ему штраф в пять позиций за слишком высокую скорость в первом повороте.

Это значит, что Феттель начнет свою первую гонку за Aston Martin 20-м, пропустив на решетке обоих пилотов Haas.

В официальном документе сказано, что на брифинге для гонщиков в Бахрейне руководитель гонок Ф1 Майкл Маси «отдельно подчеркивал, что требования флагов должны неукоснительно соблюдаться».

«Феттель не прервал быстрый круг, – говорится в вердикте. – Он объяснил судьям, что видел дым перед собой, но не был уверен, появился тот из-за блокировки колес или разворота машины – и понял это, лишь когда подъехал ближе, а дым рассеялся.

Судьи установили, что еще до этого он уже проехал мимо сигнальной панели, а на линейном посту в первом повороте еще не успели вывесить желтые флаги. Так как Феттель приближался к машине, стоящей поперек трассы, ситуация требовала двойных желтых флагов.

Судьи учли то смягчающее обстоятельство, что гонщик уже был на сигнальном секторе, когда потребовалась вывесить флаги, но отметили, что он приближался к месту аварии.

Пилот, ехавший впереди, сбросил скорость и прервал быстрый круг, как того требовали инструкции руководителя гонок. По этой причине судьи сочли необходимым присудить штраф в пять стартовых позиций».

Помимо штрафа Феттель получил три штрафных балла – они стали для гонщика первыми за прошедшие 12 месяцев. По правилам Ф1, если гонщик набирает 12 баллов, то не имеет право выступать в следующем Гран При.