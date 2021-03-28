Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Алонсо: Не имел в виду, что я лучше Хэмилтона и Ферстаппена Следующая / Вольф: Лучше вообще не говорить про Шумахера
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Феттель будет стартовать в Бахрейне последним. Из-за Мазепина

Автор:
, Ответственный редактор

Судьи FIA все же нашли в действиях четырехкратного чемпиона мира основания для штрафа – теперь немец окажется на решетке позади гонщиков Haas

Феттель будет стартовать в Бахрейне последним. Из-за Мазепина

По ходу первой квалификации новойго сезона Формулы 1 Себастьян Феттель показал только 18-й результат – на решающем быстром круге он дважды оказывался в зоне действия желтых флагов. В первом повороте перед ним закрутило Никиту Мазепина, а в восьмом остановился почувствовавший вибрации Карлос Сайнс. 

Читайте также:

Еще в субботу судьи FIA выпустили документ. в котором говорится, что они рассмотрели действия гонщиков под желтыми флагами и не нашли нарушений – в списке было четыре имени, включая и Феттеля. 

Однако позже Себастьяна вновь вызвали для объяснений. Уже в воскресенье судьи присудили ему штраф в пять позиций за слишком высокую скорость в первом повороте. 

Это значит, что Феттель начнет свою первую гонку за Aston Martin 20-м, пропустив на решетке обоих пилотов Haas.

В официальном документе сказано, что на брифинге для гонщиков в Бахрейне руководитель гонок Ф1 Майкл Маси «отдельно подчеркивал, что требования флагов должны неукоснительно соблюдаться». 

«Феттель не прервал быстрый круг, – говорится в вердикте. – Он объяснил судьям, что видел дым перед собой, но не был уверен, появился тот из-за блокировки колес или разворота машины – и понял это, лишь когда подъехал ближе, а дым рассеялся.

Судьи установили, что еще до этого он уже проехал мимо сигнальной панели, а на линейном посту в первом повороте еще не успели вывесить желтые флаги. Так как Феттель приближался к машине, стоящей поперек трассы, ситуация требовала двойных желтых флагов. 

Судьи учли то смягчающее обстоятельство, что гонщик уже был на сигнальном секторе, когда потребовалась вывесить флаги, но отметили, что он приближался к месту аварии. 

Пилот, ехавший впереди, сбросил скорость и прервал быстрый круг, как того требовали инструкции руководителя гонок. По этой причине судьи сочли необходимым присудить штраф в пять стартовых позиций».

Помимо штрафа Феттель получил три штрафных балла – они стали для гонщика первыми за прошедшие 12 месяцев. По правилам Ф1, если гонщик набирает 12 баллов, то не имеет право выступать в следующем Гран При.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Алонсо: Не имел в виду, что я лучше Хэмилтона и Ферстаппена

Предыдущая новость

Алонсо: Не имел в виду, что я лучше Хэмилтона и Ферстаппена

Следующая новость

Вольф: Лучше вообще не говорить про Шумахера

Вольф: Лучше вообще не говорить про Шумахера
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

17мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

4дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

17мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Александр Кабановский More from
Александр Кабановский
Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Столкновение на старте стоило Хэмилтону полсекунды на круге

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Отчет о гонке

Ферстаппен выиграл в Имоле после дождя, красных флагов и аварий гонщиков Mercedes

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Статистика

Гран При Эмилии-Романьи: дуэли в квалификациях

More from
Себастьян Феттель
Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле
Формула 1 / Самое интересное

Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новости

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле

Феттель сошел с гонки из-за коробки передач Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Феттель сошел с гонки из-за коробки передач

More from
Aston Martin Racing
Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни
Формула 1 / Новость

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1
Формула 1 / Новость

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?
Формула 1 Формула 1 / Новость

Над ошибками Мазепина глумятся даже сотрудники Формулы 1?

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.