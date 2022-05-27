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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Феттель: Aston Martin решила сменить концепцию еще в марте

Немецкий гонщик вступился за свою команду, которую в последнее время обвиняют в незаконном копировании идей соперников

Алекс Калинаукас
Автор:
, Редактор
Соавтор:
Стюарт Кодлинг
, Журналист
Феттель: Aston Martin решила сменить концепцию еще в марте
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На предыдущий Гран При в Испании команда Aston Martin привезла новинки, которые сделали ее машину очень похожей на Red Bull RB18. Однако FIA признала, что в данном случае никакого нарушения прав интеллектуальной собственности нет, так что все законно и легально. 

Однако эксперты при сравнении решений двух команд нашли удивительно большое число совпадений, а гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко подтвердил факт утечки из Милтон-Кинса конфиденциальных данных. 

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Вся эта запутанная история усугубляется тем, что зимой из Red Bull в Aston Martin перешли несколько ключевых сотрудников, включая главу отделения аэродинамики Дэна Феллоуза. Однако приступить к работе они смогли только с начала апреля, когда сезон уже давно начался.

Когда по ходу уик-энда в Монако об отношении к обвинениям в адрес его команды спросили гонщика Aston Себастьяна Феттеля, тот сказал: «Думаю, в каком-то смысле они несправедливые. И особенно по отношения к тем усилиям, которые предприняты [для обновления машины AMR22]. 

И еще мне кажется, что это несправедливо в отношении Дэна Феллоуза персонально. Кое-что из сказанного в его адрес я считаю ошибочным. 

Он хороший человек. Я помню его еще по работе в Red Bull, а сейчас он присоединился к нашей команде. И кое-что из того, что говорилось в его отношении, заслуживает… может, не извинений, но мне бы никогда не хотелось слышать такого. Это неправильные слова».

Другой пилот команды Лэнс Стролл объяснил: «Детали похожи на Red Bull, но мы разработали их сами у себя на базе. На самом деле, команда всерьез постаралась, чтобы они были готовы уже к Барселоне.  

Пришлось по-настоящему пахать несколько недель, было очень сложно, но в итоге обновления удалось сделать для обеих машин».

Феттель добавил, что решение изменить концепцию шасси в действительности было принято уже давно.  

«Мы сомневались в том, какой путь верный, – объяснил четырехкратный чемпион. – Так что решение пришлось принимать рано. Не помню, когда точно, но где-то в районе первой гонки. После этого пришлось работать всерьез, так как это, по сути, новая машина.  

У прежней были определенные сложности, которые мы отметили и у других команд. Нам не удалось добиться большого прогресса в их решении, потому решено было избрать иное направление.

Это не наше [пилотов] решение, его принимала вся команда, прежде всего департамент аэродинамики. Зато головной боли в процессе переделки хватило на всех». 

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