Феттель: Болид Aston Martin AMR22 ждет много обновлений

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Команда Aston Martin первой представила болид 2022 года, показав на презентации настоящую машину, а не прототип в новой ливрее. Однако работы над ее постройкой и доводкой далеки от завершения, уверен четырехкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель.

«Сейчас все надеются оказаться быстрее других, – признал Феттель на презентации болида. – Я в этом году смотрю на подиум, это единственное место, которое меня устроит. Но в самом деле я думаю, что в этом году мы сможем выступить существенно лучше, чем в предыдущем. У нас будет возможность развивать болид по ходу сезона, а в прошлом году три четверти времени мы не дорабатывали машину.

Собственно, уже в начале прошлого года мы понимали, что сезон будет непростым. Сейчас у нас более высокие ожидания».

Феттеля также спросили о том, что он думает об уходе из Aston Martin руководителя команды Отмара Сафнауэра и найма на его место Майка Крака.

«Конечно, смена руководства команды является встряской, и это нужно пережить, – сказал Феттель. – Но я надуюсь, что хотя наша команда и стала больше, это не помешает ей работать эффективнее. Но предстоящий год станет для нас настоящим тестом. Посмотрим, насколько мы хороши. В прошлом году мы не демонстрировали новинок, но в этом году будем, так что вы сможете оценить наши возможности.

Я всегда ценил Отмара и теперь скучаю по нему. Он определенно играл ключевую роль в команде. Но я смотрю в будущее. Мне кажется Майк – отличный специалист, я жду возможности с ним поработать. Все, у кого я про него спрашивал, высоко о нем отзывались. Время покажет, но мне кажется – он отличное приобретение для команды».