Феттель: Алонсо сделал невозможное, победив Шумахера

Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо неоднократно были соперниками как в гонках, так и в титульных сражениях. Феттель заменил Алонсо в Ferrari, что тоже было воспринято некоторыми поклонниками как признак конфронтации пилотов. Однако сам Себастьян уверяет, что испытывает к Алонсо уважение и рад бороться с ним на трассе.

«В первой гонке после возвращения Фернандо в этом году у нас была борьбе колесо в колесо, и я улыбался, сидя за рулем, – рассказал Феттель. – Я ждал продолжения, и у нас было еще немного сражений. Я всегда наслаждался борьбой с Фернандо.

Он выиграл здесь в 2003-м, а я смотрел ту гонку по телевизору и помню ее. Его талант несомненен, он один из самых мастеровитых пилотов в истории нашего спорта. Он сделал то, что я считал невозможным – победил Михаэля Шумахера. Это невероятное достижение. У Фернандо такая долгая карьера, он выступал на разных машинах, и для меня борьба с ним это удовольствие».

Алонсо в ответ заверил, что чувства Феттеля взаимны:

«Между нами много уважения. У нас бывали жесткие сражения, схватки за титул, все они сложились в пользу Себа, но мы выказывали уважение, встречая друг друга на трассе.

Для меня привилегия делить трассу с большинство парней из Ф1. Но особенно – с парнями вроде Себа. Есть имена, которые остаются с тобой на всю карьеру. Себ один из таких».