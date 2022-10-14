Феттель: Алонсо не добьется успеха с Aston Martin

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Когда в середине лета Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры, он объяснил это личными причинами и желанием побыть с семьей. Однако, похоже, немец все же лукавил.

Судя по всему, четырехкратный чемпион мира не увидел для себя возможности вернуться в одну из топ-команд, а также утратил веру в возможность бороться за победы с Aston Martin. В последнем он сам честно признался после гонки в Японии.

«Собрана команда профессионалов, идет строительство новой фабрики, так что все идет к тому, чтобы достичь результатов, – сказал Феттель об Aston Martin. – Однако это займет достаточно много времени.

В этом году у всех был большой шанс, связанный со сменой технического регламента, но мы оказались одной из тех команд, кто проглядел главную их опасность. Другим командам повезло угадать правильную высоту болидов, которая работает лучше.

Правила не изменятся до 2026 года, и до тех пор будут примерно те же лидеры и те же аутсайдеры. Бюджетные ограничения просто не позволят быстро решить все технические проблемы».

35-летнего Феттеля также спросили, что он думает о том, что в следующем году его сменит 41-летний Фернандо Алонсо.

«Фернандо не нужны мои советы, – сказал Феттель. – Не знаю, решается ли вообще кто-то давать ему советы, но ему ни чьи точно не нужны. Он тут достаточно давно, чтобы знать все лучше других».