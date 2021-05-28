Феттель, Алонсо, Кими: пора ли им завершить карьеры?

В 2021 году в Формуле 1 выступает четыре чемпиона мира с 14 титулами на всех. Обладатель половины из них – Льюис Хэмилтон – выступает за сильнейшую команду и ведет борьбу за титул. А вот у трех других титулованных гонщиков ситуации далеко не такие ясные.

И Кими Райкконен, и Фернандо Алонсо, и Себастьян Феттель проводят очень тяжелый сезон. И несмотря на то, что у первого из них есть пожизненный карт-бланш на место в Alfa Romeo, а двух остальных – двухлетние контракты, есть ощущение, что для кого-то из этой тройки сезон-2021 может стать последним в карьере.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Себастьян Феттель

На старте сезона именно трудности Феттеля бросались в глаза сильнее всего. Себ не получил никакой возможности адаптироваться к Aston Martin после перехода из Ferrari. На тесты новичков его не пустили, а на предсезонных поломка машины ограничила пробег Феттеля 117 кругами – почти в два раза меньше, чем у большинства конкурентов.

В итоге, не привыкший к новой машине Себастьян с треском провалил две первых квалификации в новой команде и четыре гонки подряд не мог заехать в очки.

Провалы Феттеля были бы объяснимы слабостью Aston Martin. Вот только Лэнс Стролл регулярно оказывался выше четырехкратного чемпиона что в квалификациях, что в гонках. В паддоке даже заговорили, что владелец команды Лоуренс Стролл нанял Себа специально, чтобы его сын лучше смотрелся на таком фоне.

Ситуация несколько поменялась в Монако. Там Феттель вспомнил о любви к этой трассе, а недостатки машины были не столь сильны. В итоге Себастьян второй раз за сезон пробился в Q3, а потом набрал первые за год очки. Причем финишировал пятым и сразу обошел Стролла-младшего в чемпионате.

Себастьян Феттель, Aston Martin Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Естественно, после этого успеха сразу заговорили о возрождении Себа. Но я бы с выводами не спешил. Трасса в Монако слишком особенная, а у Феттеля с ней действительно давние и теплые отношения. Вполне возможно, что медленная конфигурация нивелирует слабости Себастьяна, давая ему отыгрываться за счет сильных сторон.

Например, история с якобы проблемным «задком», в Монако может быть не столь важна, так как выходы из поворотов тут слишком медленные, и в них машину не так несет, как на скоростных трассах.

В целом же к текущему состоянию Феттеля остаются большие вопросы. И будут ли ответы получены до летнего перерыва – пока непонятно. В последние годы мнения делились на две половины. Одна утверждала, что Себастьян сдулся и ему пора на пенсию. Другая – что все дело в поплохевшей Ferrari, а Себ еще о-го-го.

Ожидалось, что в этом году на Aston Martin мы узнаем, чья точка зрения вернее. Но зеленый болид получился плохим, и теперь вновь ничего не понятно. И с большой вероятностью, так и останется до конца года. А значит, судить о форме Феттеля придется лишь в сравнении с напарником. Да и то с поправками на то, кому больше подходит болид.

Однако понятно, что второе подряд поражение в схватке с молодым напарником станет чрезвычайно болезненным ударом по морали Себа. Пока он ведет у Стролла по очкам и минимально уступает по квалификациям. Если все примерно так и останется, то, скорее всего, останется в Ф1 и сам Феттель. Уходить ему пока не обязательно. Впрочем, как и продолжать карьеру.

Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Фернандо Алонсо

Алонсо был в схожей с Феттелем ситуации. Он получил право на участие в тестах новичков и побольше поработал на предсезонных. Но и двухлетняя пауза на Нандо не могла не сказаться. А вот сезон у двух чемпионом пошел по-разному.

Если Себ провалил старт и лучшее выступление выдал на последнем этапе, то Алонсо все сделал наоборот. В Бахрейне он победил Эстебана Окона в квалификации и до поломки претендовал на очки в гонке. Но с тех пор проиграл напарнику все дуэли по субботам и воскресеньям. Причем если в Имоле и Португалии Алонсо финишировал сразу за Оконом, то в двух последних гонках разрыв вырос, а сам испанец вывалился из очковой зоны.

Сейчас Нандо ждет апгрейда рулевой системы и обещает во Франции начать сезон сначала. Но уже очевидно, что вернуться королем у него не вышло. Поражения от Окона, которого в прошлом году укатал Дэн Риккардо, явно бьют по образу одного из лучших пилотов современности. И вызывают вопрос: может, Алонсо все-таки состарился?

Как и у Феттеля, у Фернандо двухлетний контракт и есть возможность постепенно набрать форму перед сменой болидов. Вот только захотят ли в Alpine платить огромные деньги и отдавать новую машину пилоту, который будет не конкурентен на фоне напарника?

Если форма Алонсо не улучшится летом, досрочный разрыв контракта будет выглядеть вполне логичным. Тем более, если Окона продлят сразу до 2024-го, а Гуанью Чжоу продолжит лидировать в Формуле 2. Раз уж лидером станет Эстебан, то разумнее иметь вторым номером новичка, а не строптивого ветерана.

Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Alpine

Кими Райкконен

В отличие от двух предыдущих героев, у Кими ситуация попроще. Он пауз в карьере давно не делал, да и команду уже пару лет не менял. В Alfa Romeo для него все знакомо и обкатано. Вот только результаты не идут.

За пять квалификаций Райкконен лишь раз обогнал Антонио Джовинацци. Да и то на одну позицию и полторы десятых секунды. При этом сам финн дважды вылетал в Q1 и пока ни разу не поднялся выше 14-го места. А вот Джовинацци уже даже в третьем сегменте побывал.

Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В гонках, правда, финн по-прежнему сильнее. Он всего раз финишировал позади напарника, да и по очкам был бы впереди, если бы не штраф в Имоле. Вот только не стоит забывать, что пример для сравнения у него пожиже, чем у Феттеля с Алонсо.

Джовинацци пока в Ф1 не впечатлил никого, и каждый год идут слухи о его увольнении. И даже с таким напарником Райкконен не может справиться уверенно.

Босс Alfa Romeo Фредерик Вассер уже пару раз говорил, что Кими будет выступать за команду, пока сам того хочет. Что же, финансовых проблем у Alfa нет, топ-пилоты к ним явно не рвутся, а в плане опыта с Райкконеном сравниться некому.

Не будь смены регламента, можно было бы прогнозировать Кими еще пару лет за рулем. Но в нынешней ситуации его замена на Каллума Илотта или Роберта Шварцмана выглядела бы вполне логичной. Правда, если решать действительно предстоит самому финну, можно ожидать, что любопытство к новым машинам окажется в нем сильнее.