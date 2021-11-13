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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Феттель: А потрогать переднее крыло дешевле заднего?

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Пилот Aston Martin пошутил насчет штрафа Ферстаппену

Феттель: А потрогать переднее крыло дешевле заднего?

Накануне старта спринтерской гонки в Бразилии судьи оштрафовали Маакса Ферстаппена на 50 тысяч евро за то, что тот сразу после квалификации дотронулся до заднего крыла болида Mercedes.

На финише спринтерской гонки по этому поводу команды уже шутили по ходу радиопереговоров с коммандами.

«Прошу тебя, только будь осторожен и постарайся не касаться чужих машин, когда будешь вылезать», – передали по радио Льюису Хэмилтону.

О том же пошутил Себастьян Феттель, который знаменит как раз тем, что всегда любил осматривать и ощупывать чужие машины.

«Спасибо [за поздравление с десятым местом], пойду теперь потрогаю заднее крыло Хэмилтона, – сказал пилот Aston Martin. – Да шучу я! Я потрогаю переднее, оно должно быть со скидкой тысяч за 25!».

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