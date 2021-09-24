Ферстаппену поменяли мотор. Старт из задних рядов неизбежен

В промежутке между двумя пятничными тренировками Гран При России команда Red Bull заменила силовую установку на автомобиле Макса Ферстаппена на новую. Об этом с трассы в Сочи сообщает обозреватель Motorsport.com Адам Купер. Это означает, что лидер чемпионата мира будет оштрафован за внеплановую замену агрегатов и начнет воскресную гонку с одной из последних позиций.

Напомним, что до этого в распоряжении голландца оставалось две силовых установки, одна из которых использовалась в начале сезона, а вторая – начиная с Гран При Венгрии. Еще одна получила повреждения после столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне и больше не используется. В этих условиях сама команда не раз признавала, что до конца сезона ей в любом случае придется осуществить одну внеплановую замену мотора. Судя по всему, это и произошло после первой пятничной тренировки.

На старте гонки в Сочи лидер Red Bull в любом случае должен был потерять 3 позиции как виновник столкновения с Хэмилтоном на недавней гонке в Монце. Не исключено, что именно это привело команду к мысли начать использовать силовую установку (и отбыть наказание в виде старта из хвоста пелотона) именно на Гран При России.

При этом стоит отметить, что в первой тренировке голландец проехал всего 13 кругов (в то время как все его соперники совершили больше 20-ти) и по радио жаловался на некие проблемы с системой рекуперации.

Это позволило предположить, что изначально Red Bull планировала осуществить замену позже (может быть, и на другом этапе), но была вынуждена произвести ее из-за некой неисправности. Однако позже ясность внес руководитель команды Кристиан Хорнер. По словам менеджера, причиной стал прогноз погоды. Велика вероятность, что субботние заезды пройдут на мокрой трассе – и инженеры команды посчитали необходимым в полной мере проверить работы силовой установки на сухом асфальте.

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