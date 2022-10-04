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После Гран При Италии Льюис Хэмилтон открыл для себя, что отыгрывать позиции из глубины пелотона «в тысячу раз интереснее», чем просто ехать лидером к очередной победе. Однако действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не согласился с британцем после того, как финишировал только седьмым в Сингапуре.

Пилот Red Bull занимал на решетке восьмое место, но из-за неудачного старта откатился на 12-е. Гонщику удалось подняться до пятой позиции, но он ошибся в борьбе с Ландо Норрисом, вновь откатился во второй десяток и вынужден был начинать все сначала.

Отвечая после финиша на вопрос, получил ли он удовольствие, Макс был категоричен: «Ни капельки. Мне вообще не понравилось. Я хочу побеждать или как минимум всерьез сражаться с лидерами.

Все случившееся [в Сингапуре] лишь огорчило меня. Я надолго застревал за соперниками, плюс проблемы на старте, блокировка колес на торможении, снова далекая позиция…»

При этом Макс добавил, что не придает большому значения упущенной возможности завоевать титул.

«Тут нет никакой проблемы, – объяснил пилот. – Мы по-прежнему впереди с преимуществом в 104 очка [над Шарлем Леклером]. Просто весь этот уик-энд сам по себе очень разочаровал. А все остальное, можно сказать, не имеет значения.

Впереди еще пять гонок, у нас большой отрыв. Но я хочу хорошо проводить все этапы до единого. А на этот раз все сложилось просто ужасно, начиная с квалификации, где мы серьезно обделались».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Лидер сезона объяснил: «На старте у меня включилась система, предотвращающая остановку мотора – это привело к новой потере позиций. Почему это произошло – понятия не имею. Сам я вроде бы делал все как обычно.

После этого рассчитывать на хороший результат было еще сложнее. Я что-то отыграл, но потом застрял – обгонять дальше на этой трассе было невозможно».

Ранее Макс уже рассказывал, что привело к его ошибке позже по ходу дистанции в борьбе с Ландо Норрисом за четвертое место: «Как только наша машины поравнялись, я начал тормозить – не скажу, что особенно поздно. Но машину подкинуло на кочке, с этим и до того были проблемы, а вне траектории асфальт был особенно неровным. Так что, едва я нажал тормоз, как меня подбросило в воздух, и я уехал по прямой».

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