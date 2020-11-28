Ферстаппену не хватило зацепа в медленных поворотах

В квалификации Гран При Бахрейна лидер команды Red Bull уступил больше четырех десятых показавшему лучшее время Льюису Хэмилтону, но проиграл меньше пятнадцати сотых завоевавшему вторую позицию Валттери Боттасу. Своими впечатлениями от субботних заездов голландец поделился в традиционном интервью по окончании квалификации.

«Я б не возражал, если бы в медленных поворотах задние шины получше цеплялись за асфальт – на этих участках трассы зацепа сзади мне сегодня не хватало, – рассказал, в частности, Ферстаппен. – Но в целом это была нормальная квалификация – не думаю, что у меня были серьезные резервы по скорости, что я мог бы проехать заметно быстрее.

На этой трассе нагрузки на шины достаточно высокие – и в силу этого надо идти на компромиссы, нельзя ставить во главу угла квалификационный результат. Надеюсь, мы нашли хороший компромисс, чтобы быть успешными в гонке.

Сейчас сложно сказать, удастся или нет нам завтра побороться с Mercedes – но не исключаю, что тактика даст нам такую возможность, что правильный выбор шин на разные отрезки гонки позволит нам получить преимущество. Надеюсь, что гонка будет увлекательной, ведь в конечном счете это важнее всего».