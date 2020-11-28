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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Ферстаппену не хватило зацепа в медленных поворотах

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Ферстаппену не хватило зацепа в медленных поворотах
Автор:
, Главный редактор

Лидер Red Bull не считает, что мог проехать круг по бахрейнской трассе заметно быстрее – а в гонке надеется бросить вызов Mercedes при помощи тактики

В квалификации Гран При Бахрейна лидер команды Red Bull уступил больше четырех десятых показавшему лучшее время Льюису Хэмилтону, но проиграл меньше пятнадцати сотых завоевавшему вторую позицию Валттери Боттасу. Своими впечатлениями от субботних заездов голландец поделился в традиционном интервью по окончании квалификации.

«Я б не возражал, если бы в медленных поворотах задние шины получше цеплялись за асфальт – на этих участках трассы зацепа сзади мне сегодня не хватало, – рассказал, в частности, Ферстаппен. – Но в целом это была нормальная квалификация – не думаю, что у меня были серьезные резервы по скорости, что я мог бы проехать заметно быстрее.

На этой трассе нагрузки на шины достаточно высокие – и в силу этого надо идти на компромиссы, нельзя ставить во главу угла квалификационный результат. Надеюсь, мы нашли хороший компромисс, чтобы быть успешными в гонке.

Сейчас сложно сказать, удастся или нет нам завтра побороться с Mercedes – но не исключаю, что тактика даст нам такую возможность, что правильный выбор шин на разные отрезки гонки позволит нам получить преимущество. Надеюсь, что гонка будет увлекательной, ведь в конечном счете это важнее всего».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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