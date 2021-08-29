Ферстаппену казалось, что у гонки был шанс. Его соперники не согласились

После того, как организаторы Гран При Бельгии официально объявили о том, что старта гонки не будят, но так как пилоты все же проехали позади машины безопасности больше двух кругов, этап был признан состоявшимся, а обладатель поула Макс Ферстаппен стал победителем.

Несмотря на то, что гонки фактически не было, организаторы все же провели традиционную сессию вопросов и ответов перед подиумом.

«Конечно обидно, в гонке мы могли бы добиться большего, но условия на трассе действительно были очень сложными, – сказал пилот Red Bull. – В 15:30 мне показалось, что мы можем все же стартовать. Сцепление с трассой было приемлемым, но видимость оказалось очень плохой.

Повторюсь, если бы гонка все же стартовала, у меня было бы больше шансов, чем у соперников. Но надо признать, что дождь не ослабевал, так что это, конечно, не та победа, которую я желал, но все же победа».

Главный соперник Ферстаппена в чемпионате Льюис Хэмилтон, который должен был стартовать третьим, признался, что видимости критически не хватало.

«Уже в пяти метрах впереди ничего не было видно, – рассказал Хэмилтон. – Даже если удается разглядеть задний фонарь машины впереди, ты все равно не понимаешь, в какой точке трассы находишься и что нужно делать.

Я хотел сегодня погоняться, но в этих условиях это было попросту невозможно. Так что мне остается только поблагодарить фанатов и извиниться, что они провели столько времени под дождем и не увидели борьбы. В этом нет ничьей вины, но надеюсь зрителям вернут деньги за билеты».