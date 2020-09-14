Ферстаппена затошнило от проблем с мотором

Макс Ферстаппен второй Гран При подряд сошел с дистанции из-за технических проблем. На старте гонки в Муджелло на Red Bull голландца сломалась силовая установка, из-за чего он резко замедлился и попал в аварию.

Два схода подряд отбросили Ферстаппена на третье место в личном зачете чемпионата, а его отставание от Льюиса Хэмилтона выросло до 80 очков.

«Не нормально, когда такое происходит два этапа подряд, – сказал Ферстаппен в интервью Ziggo Sport. – Сейчас меня от этого тошнит. Это все уже не важно».

Отметим, что в этом сезоне Ферстаппен ни разу не финишировал ниже третьего места, однако уже три раза не добирался до финиша.