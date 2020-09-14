Ферстаппена затошнило от проблем с мотором
Поделились
Комментарии
Пилот Red Bull был сильно разочарован вторым сходом подряд
Макс Ферстаппен второй Гран При подряд сошел с дистанции из-за технических проблем. На старте гонки в Муджелло на Red Bull голландца сломалась силовая установка, из-за чего он резко замедлился и попал в аварию.
Два схода подряд отбросили Ферстаппена на третье место в личном зачете чемпионата, а его отставание от Льюиса Хэмилтона выросло до 80 очков.
«Не нормально, когда такое происходит два этапа подряд, – сказал Ферстаппен в интервью Ziggo Sport. – Сейчас меня от этого тошнит. Это все уже не важно».
Отметим, что в этом сезоне Ферстаппен ни разу не финишировал ниже третьего места, однако уже три раза не добирался до финиша.
Читайте также:
Предыдущая новость
Хэмилтон недоволен: Ф1 рисковала пилотами
Следующая новость
«Мы в яме и знаем об этом». Босс Ferrari оценил положение команды
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Ферстаппена затошнило от проблем с мотором
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
Слайд-шоу