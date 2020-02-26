Ферстаппена закрутило по ходу тестов на «Каталунье»: видео
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По ходу второй половины дня в среду голландский пилот не справился с управлением своей RB16
Макс Ферстаппен, сменивший после обеда Алекса Элбона, проводил длинную серию кругов на жесткой резине, когда его машину закрутило на выходе из правого 13-го поворота. Это произошло перед «эской» на третьим секторе.
Голландец смог избежать неприятностей и продолжил движение. Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию текстов в Барселоне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Среда
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Ферстаппена закрутило по ходу тестов на «Каталунье»: видео
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