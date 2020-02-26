Ферстаппена закрутило по ходу тестов на «Каталунье»: видео

Макс Ферстаппен, сменивший после обеда Алекса Элбона, проводил длинную серию кругов на жесткой резине, когда его машину закрутило на выходе из правого 13-го поворота. Это произошло перед «эской» на третьим секторе.

Голландец смог избежать неприятностей и продолжил движение. Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию текстов в Барселоне.