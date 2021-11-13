Ферстаппена вызвали к судьям. Он трогал болид Mercedes

Главным сюжетом по завершении квалификации Гран При Бразилии стала история с автомобилем Льюиса Хэмилтона – в ходе проверки было выявлено, что заднее крыло на болиде W12 не соответствует некоторым пунктам технических требований. Судьи отложили принятие решения по этому вопросу до утра субботы (по местному времени) – однако выглядит более чем вероятным, что действующий чемпион мира будет стартовать с пит-лейна и в субботнем спринте, и в воскресной гонке (т.к. установка крыла с другими параметрами станет нарушением режима закрытого парка).

Однако вопросы у судей появились и к соперникам Mercedes. На 9:30 утра субботы (15:30 по московскому времени) к судьям вызван и Макс Ферстаппен – за действия, которые голландец совершил в закрытом парке после окончания квалификации.

Действия пилота Red Bull среди прочего попали на любительское видео, снятое в пятницу одним из зрителей Гран При. Покинув свой автомобиль, Ферстаппен сначала потрогал заднее антикрыло болида RB16B – а потом сделал то же самое с деталью на машине Хэмилтона.

Судьи предположили, что такие действия могут являться нарушением пункта Международного спортивного кодекса, который запрещает в закрытом парке «любые действия – в том числе проверки, настройки или ремонт, если они не разрешены официальными лицами или применимыми в этом случае правилами».

Стоит отметить, что изначально соответствующий пункт кодекса имеет главной целью предотвратить какое-либо изменение конфигурации или состояния болида представителем команды, которой этот болид принадлежит.

Случаи, когда гонщики в закрытом парке прикасаются к чужим болидам, не являются чем-то уникальным. Себастьян Феттель, в частности, даже заработал у болельщиков кличку Инспектор Себ за внимание к чужим автомобилям – которые четырехкратный чемпион мира порой даже слегка прокатывал вперед, чтобы оценить состояние шин. Однако в случае с Ферстаппеном отягчающим обстоятельством может стать то, что голландец прикасался к детали, которая позже была признана не соответствующей техтребованиям.