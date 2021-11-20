Ферстаппена вызвали к судьям. Он рискует потерять второе место

Макса Ферстаппена обвинили в нарушении правил Формулы 1 после квалификации Гран При Катара. Голландца вызвали к судьям завтра перед гонкой за нарушения режима двойных желтых флагов в конце сессии.

Причиной стал эпизод в конце третьего сегмента, когда Пьер Гасли проколол себе переднее колесо и очень медленно ехал по трассе. Вызванные этим желтые флаги лишили многих пилотов шанса как следует завершить решающую попытку.

Ферстаппен стал одним из немногих, кто несмотря на желтые флаги улучшил свой результат последним кругом. Это не изменило позицию Макса на стартовой решетке, так как он все равно остался вторым. Однако теперь может потерять эту позицию, если его нарушение будет доказано во время завтрашнего разбирательства.

Сам пилот сразу после сессии сказал, что не заметил появления желтых флагов. A вот босс Mercedes Тото Вольф нарушение со стороны пилота команды соперников заметил сразу.

«Я видел, как он проехал между желтого или красного мигающего огонька, – сказал Вольф. – Потом он проехал двойные желтые флаги и стоящую на трассе машину. По-моему, это тройной беспредел.

Они протестовали, когда у нас была ситуация с желтым флагом. Но все в руках судей, больше я комментировать не хочу».

Вольф сослался на ситуацию на Гран При Aвстрии-2020, когда после протеста Red Bull Льюис Хэмилтон потерял три позиции на старте из-за нарушения режима желтого флага.

Дополнение: вслед за Максом по той же причине судьи вызвали Карлоса Сайнса и Валттери Боттаса