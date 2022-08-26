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Формула 1 Новость

Ферстаппена вслед за Леклером отправили в конец решетки Гран При Бельгии

Сразу четыре пилота из-за замены моторов потеряют свои квалификационные результаты – в их числе и лидер сезона Макс Ферстаппен

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Ферстаппена вслед за Леклером отправили в конец решетки Гран При Бельгии
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После первой половины сезона Ф1 стало ясно, что лишь очень немногим пилотам чемпионата удастся закончить его без штрафов за перерасход компонентов силовой установки. Командам предстояло выбрать, где лучше всего потерять стартовые позиции, чтобы было проще отыграть их.

В пятницу утром перед стартом тренировок Гран При Бельгии появилась информация о наказании Шарля Леклера из Ferrari. Но монегаск недолго оставался в одиночестве в конце решетки. Уже через несколько часов стало известно, что аналогичный штраф присудили еще четырем пилотам, включая главного соперника Леклера Макса Ферстаппена. 

Лидеру Red Bull обновили силовую установку с сборе – все шесть элементов. Так как по четырем из них (за исключением батареи и контрольной электроники) команда допустила первое превышение в сезоне, по регламенту это значит штраф в 40 позиций на решетке – то есть автоматический старт из ее конца. 

При этом до старта первой тренировка FIA официально подтвердила замену лишь двух деталей – мотор-генератора MGU-K и батареи. Формально это означает перестановку на десять позиций. 

В любом случае, в Спа болельщиков ждет синхронный прорыв Леклера и Ферстаппена через пелотон, что заметно обострит сюжет гонки.

Также квалификационные результаты потеряют Валттери Боттас, Ландо Норрис и Эстебан Окон. Между собой вся эта пятерка распределит позиции с 16-й по 20-ю по той скорости, которую пилоты покажут в субботу.

Кроме того, Мик Шумахер потеряет десять позиций за установку нового электронного блока. 

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