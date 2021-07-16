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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

Автор:
, главный редактор

Лидер чемпионата мира озвучил симптомы, с которыми столкнулся в квалификации, но не высказал даже предположений о причинах проблем

Ферстаппена в квалификации подвела нехватка зацепа спереди

Проиграв квалификацию Гран При Великобритании своему главному сопернику в борьбе за чемпионский титул (после трех подряд субботних успехов на предыдущих этапах), Макс Ферстаппен не смог сформулировать причины этого поражения. В интервью после финиша голландец ограничился описанием симптомов, которые помешали ему проехать круг быстрее Льюиса Хэмилтона.

«Нам надо разобраться с тем, что произошло. С моей точки зрения, машина управлялась весьма хорошо. Но я столкнулся с сильной недостаточно поворачиваемостью, которая не давала полноценно атаковать в поворотах.

Я все ждал, когда передние шины начнут нормально цепляться за асфальт – и это было весьма странно. Так как мне не кажется, что мои проблемы связаны с настройками подвески или переднего крыла. Так или иначе, имеем что имеем. В любом случае, мы не слишком сильно отстаем – поэтому в целом все в порядке».

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0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне

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0,075 с принесли Хэмилтону победу в квалификации в Сильверстоуне
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