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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS

Автор:
, Ответственный редактор

Как рассказал глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер, на прямых подвижная плоскость крыла на машине Макса не открывалась до конца

Ферстаппена в финале квалификации сдержала поломка DRS

По ходу всего уик-энда Ф1 в Зандворте гонщики Mercedes не выглядели лидерами по скорости. Однако в финале квалификации Льюис Хэмилтон едва не завоевал поул – по итогам круга отставание сэра семикратного от Макса Ферстаппена составило неуловимые доли секунды.

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Однако в тот момент лидер Red Bull стал жертвой технической неисправности – на его машине возникли неполадки в системе снижения лобового сопротивления, которая на прямых открывает вспомогательную плоскость заднего крыла. 

«Мы теряли в скорости на прямых, – подтвердил в интервью Sky F1 глава RBR Кристиан Хорнер. – Очень похоже, что DRS не открывалась так, как должна. Это стоило Максу потери в 0,1-0,15 секунды. Но он в любом случае провел попытку впечатляюще».

Британец добавил: «Макс просто невероятно проезжает первый сектор. В особенности это касается второго и третьего поворотов. Так он превосходит всех соперников». 

Другой пилот команды Серхио Перес остался в квалификации только 16-м, не успев начать быстрый круг в первом сегменте. 

«Нам бы стоило отправить его на трассу пораньше, – признал Хорнер. – Нам казалось, что времени достаточно, но на выезде с пит-лейна скопились другие машины. Выезд на трассу тут очень долгий. Из-за этого он потерял время, мы попросили его атаковать [на разгонном круге], но в последних поворотах впереди осталась пара соперников. Ему не хватило всего двух секунд».  

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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